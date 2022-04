Retorno a escuelas llevó al 16% la pobreza multidimensional

Ayer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) completó la actualización de las cifras de pobreza para 2021. El panorama de la pobreza multidimensional, aquella que mide las condiciones de vida de los ciudadanos, mostró una mejora con relación a 2020, pues pasó de una tasa de 18,1% de la población a 16%, una mejora de 2,1 puntos porcentuales.



(Radiografía de la pobreza en Colombia en 2021).

La pobreza multidimensional evalúa 15 indicadores, agrupados en cinco dimensiones fundamentales: condiciones educativas; condiciones de la niñez y la juventud; trabajo; salud y condiciones de la vivienda y servicios públicos.



El director del Dane, Juan Daniel Oviedo, destacó que “es una reducción no solo frente al 2020, sino también frente al 2019 y también en la historia, esta incidencia de pobreza multidimensional del 16% de la población el 2021 es la más baja que hemos observado desde el 2010”, año de referencia para esta medición.



(Pobreza rural: menores subsidios en servicios públicos explicaron alza).



Para los dominios urbanos, la cifra se corrigió a 11,5%, una reducción de un punto porcentual frente al 12,5% que tenían en 2020, y también fue el valor mínimo de los últimos 11 años. En las zonas rurales, por otro lado, pasó de 37,1% a 31,1% de la población.



Según Oviedo, la tendencia de reducción de la pobreza multidimensional en las zonas rurales se había afectado drásticamente en 2020 por las dificultades para acceder a servicios de educación en una situación de confinamientos, y de baja conectividad digital, especialmente en el campo.



Justamente, entre 2019 y 2020, el indicador pasó de 17,5% a 18,1% y 489.000 personas ingresaron a la situación de pobreza multidimensional. Por el contrario, en 2021, 971.000 personas salieron de la pobreza multidimensional, de las cuales 306.000 estaban en zonas urbanas, y 665.000 en las zonas rurales.



LOS INDICADORES



El director del Dane destacó esta rápida recuperación con el retorno de los niños a las escuelas y aseguró que el principal ajuste detrás de esas cifras está en la mejora de las condiciones de niños, niñas y jóvenes.



“La ausencia de habilitadores como internet o computador llevó a que en los modelos de aprendizaje flexible tuviéramos una multiplicación por 5 de la inasistencia escolar, que se reduce en 2021 por el momento en que estábamos en la pandemia, porque ya se tenían modelos híbridos”, explicó Oviedo.



Sin embargo, frente a la situación prepandemia, continúa un retroceso importante en relación con la inasistencia escolar, pues mientras que en 2019 solo 2,7% de los hogares estaban privados de esta posibilidad, en 2021 continuaba en 5,5%, y en 7,2% de los hogares en entornos rurales. En 2020, el año de la pandemia, esta situación impactó al 16,4% de los hogares y en las familias rurales llegó al 30,1%.



El director del Dane recordó que la unidad de análisis en la pobreza multidimensional no son las personas, es el hogar, y para el año pasado se contabilizaron 17,1 millones de familias, para un total de 51,1 millones de personas.



A nivel general, mejoraron varios aspectos en materia de pobreza multidimensional, Las familias sin aseguramiento en salud pasaron del 10,8% en 2020 a 10,1% en 2021.



Los hogares donde se tiene presencia de trabajo informal ascendían al 74,2% de las familias en 2020, y se redujeron al 73,5% en 2021, sin embargo, entre 2019 y 2021 también aumento la cantidad de hogares privados de la posibilidad de un trabajo formal, pues en 2019 estaba en el 72,5% de los hogares, y aún no se retorna a esas cifras.

De otro lado, otros indicadores se rezagaron. Entre 2020 y 2021 se incrementó la cantidad de hogares rurales que tienen que acceder a fuentes precarias de agua.



Mientras que en 2020, el 9,7% de los hogares estaba sin acceso a fuente de agua mejorada, el año pasado esta cifra ascendió a 10,9%, un retroceso de 1,2 puntos porcentuales.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

PORTAFOLIO