Retos de los profesionales y empresas del sector salud en el 2021

La pandemia del coronavirus no solo ha traído desafíos científicos y sanitarios a los médicos y a las empresas prestadoras de Salud, también ha hecho que la manera tradicional de ejercer la Salud, evolucione a métodos diferentes que dependen de herramientas digitales. Por eso, se puede decir que “la entidad de Salud o el médico que no está en internet, no existe”.



Así lo ha identificado Beyourbrand, el emprendimiento colombiano que presta servicios de consultoría a las empresas y profesionales del sector Salud, para que sean más rentables, logren mantener el vínculo con sus pacientes y actualicen sus canales de comunicación adaptándose a las nuevas tendencias, cómo la telemedicina o las consultas virtuales a distancia que se hicieron más constantes durante la pandemia y se convirtieron en una forma de atención clave para los médicos y los pacientes.



“Definitivamente la empresa de Salud o el médico que no se adaptó a esta modalidad del servicio dentro de poco quedará fuera del mercado pues las necesidades de los pacientes cambiaron y los requerimientos en el momento de escoger un profesional de la Salud también, actualmente la empresa o el profesional que no está en Internet no existe”, consideró Lina Morales, CEO de Be Your Brand.



Según la compañía, tener presencia digital ya no es una opción, sino una necesidad inminente para todos los que están relacionados con la prestación de servicios en Salud, sobre todo para los profesionales que lo hacen de manera independiente.



Herramientas como las redes sociales, una página web, WhatsApp Empresarial, una plataforma de consultas virtuales, software de historias clínicas con acceso desde cualquier parte, entre otras, son indispensables para tener un flujo adecuado de pacientes y hacer el seguimiento pertinente, según el reporte de este nuevo escenario realizado por Beyourbrand.



Internet el nuevo consultorio



Según el estudio más reciente de la consultora McKinsey, durante el 2020 el mundo avanzó más de 5 años en la transformación digital, por lo tanto el 2021 seguirá siendo un año de pasos de gigante en el que tanto los profesionales de la Salud como sus pacientes deben lograr adaptarse a esos nuevos cambios.



Por ello, según la CEO de Be Your Brand, los médicos y las entidades prestadoras de salud deben apostar este año por una presencia digital activa, brindar diferentes opciones al paciente para que pueda ser contactado e informado con data de interés, todo obviamente en el marco de las mejores prácticas de ciberseguridad, en las que el manejo de los datos de cada persona sean resguardados fielmente.



“Aunque a la fuerza por las circunstancias de la pandemia, los profesionales de la Salud han ido entendiendo poco a poco la importancia de apoyarse en herramientas digitales deben optimizar su adopción para mantenerse vigentes en el mercado”, añadió Morales.



Entre estas nuevas tendencias de la industria, también destacan ampliar las bases de la telemedicina, es decir adaptar las consultas a las necesidades del paciente, subir a la nube historias clínicas electrónicas para facilitar el acceso de otros profesionales o especialistas, así como privilegiar el trabajo colaborativo entre los equipos de cada consultorio para facilitar el seguimiento de cada paciente.



“No se trata únicamente de tener presencia en internet, el objetivo debe ser hacerlo de la manera correcta, con unas redes sociales donde los profesionales brinden contenido de valor, una página web actualizada, con recomendaciones para el paciente de teleconsulta como por ejemplo contar con Internet de alta calidad, tener un teléfono inteligente o computador con cámara y buen sistema de audio, entre otras”, resumió Morales.



¿Cómo adaptarse a esta nueva tendencia?



Para lograr unirse a este nuevo proceso de transformación digital del sector Salud, Beyourbrand ha detectado cinco recomendaciones para los profesionales de este ámbito que estén interesados en explorar la expansión de sus negocios.



1. Asesorarse de expertos no pretenda hacer todo usted mismo, usted es el mejor médico no el mejor gerente de marketing digital.



2. Aprenda a manejar su programa de Historias clínicas a la perfección, sáquele el mejor provecho y tenga el que mejor se adapte a sus necesidades.



3. Atrévase a hacer las cosas diferentes, recuerde que para ser un médico empresario debe estar en constante cambio según las necesidades de sus pacientes.



4. Invierta en su marca, en lo que usted representa y en lo que quieren que vean sus pacientes sobre su consulta, esto no es un gasto, es una inversión.



5. Usted tiene que ofrecer el mejor servicio a sus pacientes, no es solo ser el mejor médico es generar confianza, cumplir con sus horarios y sobretodo mostrar importancia por cada uno de los pacientes.



“Lo importante, finalmente, es asesorarse con expertos. Esa es la mejor manera de sobresalir y poder perdurar en el tiempo en una industria cada vez más competida y que exige cada vez más mejores prácticas de acercamiento entre el médico y sus pacientes”, finalizó Morales.