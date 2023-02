Apps de movilidad estarían en construcción de proyecto regulatorio

Un 'huracán' de señalamientos ha recibido el borrador del proyecto que estaría en manos de la Superintendencia de Transporte y que sancionaría a empresas y usuarios de plataformas de movilidad por prestar y/o tomar servicios de transporte público en vehículos particulares, lo cual afectaría a al menos 100.000 colombianos que trabajan a través de estos aplicativos.



Al respecto el Ministerio de Transporte anunció, a través de su cuenta de Twitter, que se reunirán este miércoles mediante una mesa de trabajo con conductores y representantes de las aplicaciones para "avanzar en la etapa de construcción del proyecto de ley sobre régimen sancionatorio del transporte", el cual será llevado al Congreso.

Vale recordar que Alianza In, el gremio de aplicaciones e innovación, se manifestó en días anteriores, alegando ante la Superintendencia de Transporte el impacto que éste proyecto traería a las miles de familias colombianas ya que las plataformas digitales de movilidad pasarían de un escenario de legalidad y no regulación, a uno de tajante prohibición.



"La imposición de bloqueos en la weby/o acciones de desconexión a medios de comercio electrónico, sanciones a empleados de plataformas digitales, multas a usuarios y conductores (especialmente altas) e, incluso, sanciones disciplinarias a autoridades territoriales que no intensifiquen acciones contra los conductores que obtienen su sustento a través de plataformas digitales, sin establecer reglas de juego para la supuesta autorización de las mismas,según lo mencionado en el articulado, conllevaría a la inviabilidad de esta industria.En este punto, es importante recordar los principios de legalidad, libre empresa y legítima confianza, que serían abiertamente vulnerados por este proyecto de ley", remarca el gremio en la carta enviada.

44 % De los encuestados (conductores) por Fedesarrollo dijo que de no existir las plataformas estaría desempleado.

Además se fundamentan argumentando que las plataformas digitales prestan servicios tecnológicos de intermediación, por lo que no pueden asemejarse a empresas de transporte, como lo reconoce el propio Tribunal Administrativo de Cundinamarca en una reciente sentencia.



El documento, además sancionaría a cualquier persona personas naturales o jurídicas, privadas o públicas, que presten servicio público de transporte o servicios conexos o complementarios, sin contar con la respectiva habilitación, permiso o registro, lo cual abriría la puerta a una posible regulación.



Hasta entonces, Alianza In, en la reunión debatirá este proyecto manifestando los casos de éxito en la región que son México y Brasil.



