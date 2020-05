Reversazo en nombramiento de Frank Pearl en Asocaña desata polémica

Una polémica se desató en las redes sociales tras el reversazo del nombramiento del exministro y excomisionado de Paz Frank Pearl como presidente de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña)



La designación del exfuncionario en esa posición fue anunciada por el gremio el pasado martes y se habría realizado tras un proceso de selección en el que habría participado una firma cazatalentos.

Según trascendió, conocido el nombramiento, un líder del uribismo movió el tema y estuvo haciendo llamadas a dirigentes del gremio advirtiéndoles sobre los inconvenientes de tener a Pearl en ese cargo; y que desde Bogotá no se vería muy bien esa designación.



A eso se suma que un sector del uribismo no olvida los roces que el excomisionado tuvo con Uribe cuando pasó a la administración de Santos y habló de los acercamientos que el hoy senador había hecho con grupos irregulares. En el gremio cañero parece que decidieron que era preferible tener una buena relación con la Casa de Nariño.



Pearl se desempeñó como alto comisionado para la Reintegración y alto Comisionado de Paz en los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe.



Cuando se posesionó como mandatario Juan Manuel Santos, el exfuncionario fue uno de los protagonistas de los primeros acercamientos con las Farc y firmó el acuerdo mediante el cual se comenzaron las conversaciones entre ese grupo y el pasado gobierno, en el cual se fijó la agenda de negociación.



Tras esto, fue nombrado como ministro de Ambiente, en 2011, y luego participó en la etapa exploratoria y en los primeros diálogos de paz con el Eln.



En 2014, el excomisionado de Paz reveló que durante su paso por la administración de Uribe también se habrían buscado acercamientos con las Farc para analizar las posibilidades de un proceso de paz.



“El 5 de marzo del 2010 el presidente Uribe me autorizó, como alto comisionado para la Paz, a enviar una carta a ‘Alfonso Cano’ y ‘Pablo Catatumbo’ manifestándoles el interés del Gobierno en tener un encuentro directo y secreto en Brasil con las Farc para explorar las posibilidades de iniciar un proceso de paz”, afirmó Pearl en ese momento.



Su revelación se dio luego de que el periodista Daniel Coronell afirmara, en una de sus columnas de opinión, que el gobierno del expresidente Uribe, quien en ese momento manifestaba sus duras críticas al proceso de paz con las Farc, también había explorado esta posibilidad.



La columna de Coronell y la revelación de Pearl provocaron una dura reacción de Uribe en ese momento.



El reversazo de su nombramiento en Asocaña provocó fuertes reacciones de diversos sectores en las redes sociales. El exministro Juan Fernando Cristo afirmó que “los ingenios no aguantaron la presión del Palacio de Nariño” y que “el pecado” de Pearl había sido “ser santista y negociador del acuerdo”.



El senador y exnegociador de Paz Roy Barreras habló de “veto” por parte del Gobierno al exministro y dijo que quedó claro que el Centro Democrático “sí ejerce tráfico de influencias”.



Carlos Fernando Motoa, senador valluno, comentó algunas de estas reacciones y dijo que “esas ideas conspirativas no proceden”.



“Representar al sector agroindustria de la caña no es solamente unidad en torno a los ingenios, sino también arraigo con la comunidad y conocimiento del territorio. Faltaba más que @asocana no pueda nombrar libremente a quien lo represente”, escribió Motoa en su cuenta de Twitter.



