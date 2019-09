Revisar el mínimo, otro punto de la reforma laboral: Fenalco

Los comerciantes del país le presentaron ayer al presidente Iván Duque, todo el paquete de medidas que debería incluir lo que llaman la reforma laboral integral.



En la clausura del Congreso Nacional del gremio, en Neiva, su presidente, Jaime Alberto Cabal, fue más allá de la idea de que se permita la contratación flexible por horas que tenga en cuenta las correspondientes prestaciones laborales por el tiempo trabajado.

La propuesta tiene otros cuatro puntos.



El primero, según Cabal, tiene que ver con la conveniencia de especificar el costo del salario mínimo por regiones o sectores con base en la productividad o la competitividad.

El segundo, tiene que ver con la necesidad de “revaluar los altos costos de los recargos dominicales y festivos o modificar el concepto de semana laboral”, dijo Cabal.



Al respecto, propuso que se analice que la semana laboral de 7 días no necesariamente inicie el lunes y termine el domingo.



“Que pueda comenzar para efectos de contratación en cualquier día de la semana incluyendo las respectivas jornadas de descanso, en días diferentes a sábado y domingo”, expresó Cabal en el evento de cierre del Congreso.



Igualmente, en su discurso, el dirigente gremial mencionó la importancia de que se revisen los altos costos de contratación, período de prueba, la cuota de aprendices del Sena, las incapacidades médicas y los costos de despido, entre otros.



Jaime Alberto Cabal también le expresó al presidente Duque la idea de que se generen incentivos laborales para aquellas ciudades del país que adopten el modelo de ciudades 24 horas.



Consideró que esta medida sería importante para estimular el desarrollo empresarial en actividades de turismo, entretenimiento y las distintas expresiones de la economía naranja que impulsa el Gobierno nacional.



Las iniciativas presentadas por el presidente de Fenalco se enmarcaron en un análisis que hizo sobre el estado de la legislación laboral en el país.



Su conclusión es que está anquilosada frente a los retos presentes y los desafíos futuros, en referencia a las prácticas empresariales que tienen altas dosis de innovación tecnológica y transformación digital.



A su juicio, el actual Código Sustantivo del Trabajo es obsoleto, rígido y muy costoso.

Jaime Alberto Cabal también invitó al Gobierno, a los trabajadores, al Congreso, a los empresarios y a los partidos a analizar las propuestas de la reforma laboral de Fenalco en el marco de un Pacto nacional por el empleo.



‘CREEN MAYOR EMPLEO’



El presidente Iván Duque clausuró el Congreso de Fenalco con un llamado a los empresarios para que no solamente amplíen sus planes de inversión sino que también generen empleos.



“Yo invito a los empresarios, con todos los beneficios que se consolidaron con la Ley de Reactivación Económica, a que empleen más y que amplíen no solamente sus inversiones sino sus nóminas; que les den más oportunidades a los trabajadores”.



Al comentar los beneficios de esta Ley destacó la reducción de la tasa nominal de renta, que “llega a niveles competitivos en América Latina, porque nuestra tasa nominal de renta estaba por encima del promedio mundial y por encima del promedio regional”.



Además, señaló que les permite a las empresas descontar el 100% del IVA que se invierte en bienes de capital, facilitando la transformación productiva y tecnológica. Así mismo, incluye un descuento en el impuesto de renta del 50% de lo que se paga en industria y comercio y, también, el desmonte gradual, a 2022, de la renta presuntiva”.