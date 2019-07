Revolcón tecnológico en la Dian incluye hasta robots aduaneros

Modernización, mejoras tecnológicas, reducción de trámites engorrosos y mayor seguridad jurídica.



Estos cuatro puntos resumen el importante paso que dio ayer el país en materia de comercio exterior, con la expedición del Decreto Único Aduanero, tras varios años de estudios y desarrollos técnicos.



Se trata de 775 artículos, compilados en más de 380 páginas, en las que el Gobierno plasmó toda la política aduanera que rige en Colombia, luego de décadas en que los usuarios del comercio internacional clamara por que se les diera seguridad jurídica.



En diálogo con Portafolio, el director de la Dian, José Andrés Romero, aseguró que esta es una de las dos normas que tiene el gobierno de Iván Duque para modernizar las aduanas nacionales de aquí al 2022.



FASE UNO



“Este primer decreto incluye una etapa que va de acá a septiembre, en la cual concretaremos conexiones directas con la ventanilla única de comercio exterior (Vuce), los puertos, el transporte y los precintos electrónicos, de tal modo que tengamos una trazabilidad de la carga, desde que está en el barco hasta que llega a su lugar de destino”, explicó Romero.



Para esto, el primer paso dado fue la expedición del ‘decreto uno’, para lo cual, en septiembre, la Dian lanzará las herramientas de interconexión que le den vida a estas iniciativas.



Según Javier Díaz, presidente de Analdex: “esto es muy positivo y lo esperábamos desde hace mucho tiempo; por fortuna ya se expidió y ahora veremos cómo será su implementación. Espero que el decreto nos sirva para tener equilibrio de control y facilitación, de tal modo que hacer comercio exterior, tanto importar como exportar, sea más fácil, pero que no se pierda el control. Esa era la idea principal y es algo que el país requiere”.



Y anotó que, a mediano plazo, las normas permitirán reducir el costo país, que, según Díaz, “sigue siendo muy alto, sobre todo por cuenta de los factores logísticos y aduaneros”.



Por su parte, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, dijo: “Destaco el avance que significan las decisiones contenidas en el decreto en la facilitación del comercio exterior, y sus implicaciones en la competitividad del país, en este sentido apoyaremos los esfuerzos que se hagan para dar a conocer el nuevo ordenamiento jurídico del régimen de aduanas, y la implementación del mismo”.



La tarea no será fácil, pero permitirá impulsar nuevas dinámicas de la logística, en general, para que sea más amena con los usuarios nacionales e internacionales. De hecho, según Romero, tanto multinacionales como colombianas han estado esperando este ajuste normativo.



“Acá incluimos diversos temas: premiar a los cumplidos con mecanismos como el de ser operadores económicos autorizados (OEA) y no hacerles auditorías; simplificar trámites; implementar herramientas tecnológicas que ayuden a que las personas no tengan, por ejemplo, que adjuntar la misma documentación varias veces; establecer normas que permitan implementar nuevos sistemas informáticos, entre otras”, dijo el funcionario.



FASE DOS



Esta norma entrará en vigencia en agosto próximo, pero es apenas la antesala de las aduanas del futuro, proyecto que el Gobierno aspira dejar listo en el 2022, a través de otro decreto, en el cual aún trabajan puertas adentro de la entidad.



La segunda fase tomará casi todo el tiempo de Gobierno en implementarse, y estará a cargo de un privado, para lo cual esperan que en el segundo semestre, el BID les desembolse un crédito de US$150 millones, recursos con los cuales podrán abrir varias licitaciones para contar con un sistema de inteligencia de punta y automatizado.



“Esto incluye tener conexión con los puertos de salida para saber qué se trae y cómo viene la mercancía; tener un sistema de inteligencia artificial y robots, que tenga grandes niveles de exigencias de cuáles contenedores se deben revisar y cuáles no; y nos permitirá contar con un sistema de autoalimentación de declaraciones, de tal modo que cuando llegue la carga, todo esté listo y sea solo gestionar y generar el procedimiento”, explicó.



La apuesta es alta, pero tiene el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo –que se alista para aprobar y darle a la Dian recursos equivalentes a casi medio billón de pesos–, de tal forma que pueda abrirles las puertas a empresas de talla mundial para que materialicen los proyectos antes mencionados, en los próximos años.



Bien lo dijo el director de la Dian: “Hay que reconocer que la entidad no es una fábrica de software y esa es una recomendación que recibimos del BID, que nos financiará este proyecto, para tener una de las aduanas más modernas del mundo, que es lo que se merece Colombia”.



Y agregó que se buscará contratar a “los mejores jugadores en aduanas, de tal modo que sean ellos los que nos ayuden a diseñar y programar todo, y nos entreguen un sistema que esté adaptado a la legislación colombiana y nos permita a todos tener un software de clase internacional, lo cual, en últimas, nos ayudará a ser más competitivos”.



Dos años y medio se tomaría el gobierno Duque en implementar esta iniciativa, motivo por el cual, entretanto, se trabajará con el primer decreto, que, según el presidente de la Andi, “contribuye a la seguridad jurídica, facilita la logística de las operaciones de comercio exterior y hace más eficiente la gestión aduanera en la medida que se compila y armoniza la normatividad en el país”.



OTRAS NOVEDADES



En el Decreto 1, se incluyó la posibilidad de que los operadores económicos autorizados y los usuarios aduaneros permanentes puedan sacar mercancía con paso por tercer país, cuando es nacional o nacionalizada. Se habilitaría el tránsito por el Canal de Panamá, de la costa norte a la sur, y viceversa, para que sea exportada.



Además, se anexó la posibilidad de hacer cabotajes especiales entre una zona franca de una jurisdicción y un puerto que esté en otra diferente.



También está el ‘e-commerce’ de exportación, con el cual buscan que los que vendan al exterior puedan exportar sus mercancías en una plataforma ubicada fuera del país. Así, podrán hacer su negociación de compra- venta, y una vez les compren la mercancía, podrán consolidar todas sus ven- tas y reintegrar las divisas por el mercado cambiario.