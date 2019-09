Rezago de las mipymes en adopción de las TIC

Sin ser la única condición, la adopción de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) es un elemento especial para elevar la productividad de la economía colombiana y su crecimiento.



(Colombia terminaría 2020 con 5 millones de usuarios de banca virtual).



Sin embargo, las microempresas, que tienen un peso muy grande dentro del aparato productivo del país, están rezagadas en este tema, con lo cual no pueden aprovechar las posibilidades que les ofrece la tecnología, dice un estudio presentado por BBVA Research.



Según la investigación, el 90 de las empresas más pequeñas (9 o menos empleados) no utiliza internet, pues no lo considera necesario, y solo el 5 por ciento de ellas paga su nómina por internet. Es más, seis de cada 10 compañías de este tipo señala que prefiere los canales presenciales para hacer ventas, pagos o trámites. Para dar una idea, en cuanto al pago de impuestos, más del 70% de las microempresas lo hace presencialmente. El canal de internet es utilizado solo por el 20 por ciento.



Justamente, el informe advierte que la presencia de las microempresas en internet es muy limitado, y de ellas, el 72 por ciento lo hace exclusivamente por redes sociales, mientras que solo el 45 por ciento tiene un sitio web.



Por otra parte, el estudio señala que si bien la mayoría de las pequeñas empresas reconocen que las TIC son importantes para funcionamiento, en la práctica esto no se ve. Solo el 19 de ellas ha realizado innovaciones en este frente durante los dos últimos años, y la gran mayoría de las inversiones se ha concentrado en la adquisición de infraestructura y equipos.



Y al preguntarles sobre cuáles son las razones para innovar, estas firmas señalan que el objetivo principal es aumentar las ventas, más que mejorar la calidad en el servicio o en los productos, o aumentar la eficiencia.



En cuanto a las limitaciones para innovar, advierten la falta de recursos propios, o simplemente que no lo consideran necesario.