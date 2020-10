Riesgo y bajas tasas podrían afectar a la banca

Aunque los bancos llegaron con buenos indicadores al inicio de la crisis por la pandemia y han acompañado la recuperación, es necesario cuidar de acciones que generen una crisis financiera en el futuro por el relajamiento en el análisis del riesgo, ante las bajas tasas de interés.



Así lo dijeron analistas y autoridades en el foro ‘Rol del Sistema Financiero en el escenario de la Reactivación Económica’, organizado por Bancolombia y la Universidad de Los Andes.



Gerardo Hernández, codirector del Banco de la República dijo que es necesario evitar una regulación que propenda por el otorgamiento del crédito sin que se midan bien los riesgos o se impongan de manera artificial topes a las tasas y se establezcan cupos de créditos a los bancos para los diferentes sectores.



“Esas fórmulas llamativas son un caldo de cultivo para una crisis posterior y más cuando se sabe que las bajas tasas de interés tienen efecto en el largo plazo pues las empresas y personas empiezan a tener mayor aversión o pueden tomar créditos sin medir bien los riesgos”, dijo.



Advirtió que “tasas de interés bajas pueden llevar al futuro a generar una crisis financiera ante la demasiada toma de riesgo y por eso se debe fortalecer la independencia del regulador y evitar iniciativas que sean nocivas para la estabilidad financiera”.



Aseguró que se necesita seguir con los estímulos fiscales del Gobierno por algún tiempo y mejorar el esquema de créditos garantizados pues se sabe cuáles son los sectores que los necesitan.



Hernández señaló que varios sectores piensan que si el Emisor baja las tasas -como lo ha realizado siete veces este año- el mercado debe disminuirlas de inmediato y reconoció que las de captación sí bajan más rápido que las de los créditos.



Al respecto, María Angélica Arbeláez, investigadora de Fedesarrollo, dijo que un estudio de la institución concluyó que la transmisión de la baja de tasas del Emisor hacia los créditos se ha dado en un 84%, aunque no a los de tasa fija, que como en el caso de los hipotecarios, los beneficiados serán los que se contraten en el futuro.



SE PREVÉ MEJORÍA



Por su parte, el BBVA ayer mantuvo su previsión sobre el comportamiento de la economía colombiana y dijo que este año se presentará una caída del 7,5% del PIB y un crecimiento del 5,5% para 2021.



“Después del choque por la pandemia, la recuperación está en marcha y los indicadores así lo muestran, especialmente en lo que tiene que ver con el consumo privado y la inversión en vivienda y obras civiles”, dijo Juana Téllez, economista jefe de BBVA en Colombia.