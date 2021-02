Con cuatro áreas, el país estrena la ronda de minería

Archivo particular

Con cuatro áreas en la zona norte del país, el Gobierno estrena la Ronda Minera 2021 con la que busca a través de la operación extractiva especial contribuir a la reactivación económica de la Nación.



El citado número de zonas para esta tarea minera que se pondrán en vitrina el próximo jueves (25 de febrero), como banderazo oficial al proceso de selección de ofertas por las empresas interesadas, tendrán como puntos de operación en las jurisdicciones de los municipios de La Paz y San Diego en el Cesar y Urumita y La Jagua del Pilar en La Guajira.



Estas cuatro cabeceras municipales conforman una extensión de tierra de 492.000 hectáreas que se denominan el sector de San Diego, polígono con porspectividad para la producción de cobre. Y muy cerca, en la jurisdicción del municipio de Aguachica (Cesar) también se encuentran yacimientos del metal y que abarcan una extensión de 284.000 hectáreas.



Las cuatro empresas que resulten seleccionadas en la ronda tendrán el derecho a la exploración y extracción de cobre y minerales polimetálicos, una tarea prácticamente nueva en la región, acostumbrada a la operación carbonífera, y que les permitirá la firma de igual número de contratos especiales de reserva con la Nación para las tareas extractivas.



Para Sandra Sandoval, viceministra de Minas, “la apuesta para esa región es no quedarse solo en el tema del carbón, ya que tiene otras opciones en la operación extractiva que le permitirían diversificar su canasta minera. Así, el oro y el cobre son minerales con potencial en la zona. “En el caso del primero hay mayor certeza. En el segundo también hay indicios, lo que pasa es que estamos en etapa temprana en términos exploración”.



Por su parte el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, recalcó que la citada región del país cuenta con un importante potencial en minerales metálicos como oro, plata y cobre, y ahora tendrá un modelo diferente e innovador para avanzar en la exploración minera, buscando atraer inversionistas que demuestren y ofrezcan mejores condiciones para desarrollar esta actividad con altos estándares técnicos ambientales y sociales.



Cabe recordar que la citada oferta del Ministerio de Minas y Energía (MME) hace parte del Proceso de Selección Objetiva (PSO) sobre Áreas Estratégicas Mineras (AEM), que no se derivan en rondas para promocionar la inversión en el sector extractivo.



Prospectividad por la ronda



De las cuatro áreas que se ofertarán en la Ronda Minera 2021, los cuatro tendrán especial énfasis en la producción de cobre (calificado por el Ministerio de Minas y Energía como el metal de la Transición Energética), así mismo las tareas de exploración buscarán yacimientos de oro y plata.



Al respecto, la viceministra de Minas recalcó que en el norte de Cesar y el sur de La Guajira afloran unos altos potenciales minerales en cobre y esos son los primeros bloques que salgan en el proceso que se lanzará el próximo jueves, para que con condiciones distintas al régimen ordinario, inversionistas interesados puedan acceder.



“En este proceso de concurso público se le exige condiciones mayores a las que se exigen en el régimen ordinario”, dejó en claro la funcionaria.



Sandoval explicó que, en la actualidad ya hay identificados más de 10 distritos metalogénicos caracterizados y siguen en la tarea con los técnicos del Servicio Geológico Colombiano (SGC) para completar un paquete de 36. “ Sobre esta información la Agencia Nacional de Minería (ANM) viene construyendo el proceso”, dijo.



Para Nicolás Arboleda, asociado de Energía, Minas e Infraestructura de Baker McKenzie para que el cobre sea eje central en la minería se deben desarrollar varios proyectos en el territorio nacional.



“Esto tomará muchos años y no será sino hasta dentro de una década o más que veamos un cambio significativo en la producción mineral actual, que es dependiente de la explotación de carbón. Desplazarlo como mineral principal generador de ingresos y regalías va a requerir de una política muy clara y decisiva en temas de reformas estructurales del sector, otorgando incentivos a nuevas empresas y proyectos para que puedan realizar sus inversiones”, aseguró Arboleda.



El pasado 9 de febrero, el MME y la ANM oficializaron el proceso de habilitación para empresas interesadas en participar en la Ronda Minera 2021 para lograr alguno de los bloques en las jurisdicciones de Urumita y La Jagua del Pilar (La Gujaira) y/o La Paz y San Diego (Cesar).



“El desarrollo de las Rondas Mineras representa un ‘Gana – Gana’ para la región, la comunidad y los inversionistas. Estos proceso de concurso permiten que el Gobierno pueda ser más eficiente en la administración del recurso, determinando así cuáles son los minerales que se quieren impulsar a través de la exploración y buscando diversificar la canasta de minerales”, señaló Juan Miguel Durán, presidente de la ANM.



El funcionario precisó que, así, el nuevo mecanismo, adicional al esquema ordinario de “primero en el tiempo, primero en el derecho”, ha sido diseñado por el MME y la ANM para la promoción de zonas que cuentan con un alto potencial minero atractivo entre inversionistas con miras a que desarrollen proyectos en distintas zonas de Colombia aplicando altos estándares, como es el caso del cobre en Cesar y La Guajira.