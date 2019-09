Ropa de hogar: exportaciones del país crecieron 16,4% a julio

La comercialización en el exterior de la ropa de hogar hecha en Colombia, la cual incluye artículos para la cocina, la cama, entre otros espacios, fue de US$29,5 millones con corte a julio, según datos del Dane, con análisis de ProColombia.

Esta cifra tuvo variación positiva de 16,4% si se compara con el mismo lapso del año pasado. Los cinco destinos que más compraron este tipo de artículos, en el periodo en mención, fueron EE. UU. con US$23,47 millones, seguido de Ecuador con US$1,01 millones; Perú con US$993.079, Alemania con US$843.336 y México con US$619.757.



Si el panorama de comercio exterior en estos artículos se revisa por departamentos, Atlántico, Antioquia, Bogotá, Cundinamarca y Risaralda son desde donde más se hacen despachos internacionales. La primera zona en mención lidera la lista con US$25,16 millones.



De acuerdo con Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, “la oferta colombiana de ropa de hogar de exportación tiene una gran diversidad de bienes de alta calidad como toallas, hamacas, artículos para la cama, almohadas y colchones. Esto ha posicionado al país como el segundo exportador de ropa de hogar en Suramérica y el quinto en América Latina y el Caribe, según TradeMap”.



La directiva añadió que el año pasado dichas exportaciones llegaron a 26 países, donde Estados Unidos y Ecuador tuvieron 80% de participación. “Estos son destinos con los cuales tenemos acuerdos comerciales vigentes y donde debemos aprovechar las ventajas arancelarias”.



Para Javier Díaz, presidente de Analdex, tradicionalmente el país ha sido reconocido como un sector textil de buena calidad, particularmente en el de lencería. Hay un gran potencial en diseño y la confección nacional.



En esta misma línea, Santoro dijo que las compañías de ropa de hogar ofrecen tanto marca propia como paquete completo, que implica participación en diseño y confección de marcas internacionales, en diversas categorías de productos; tanto para el segmento retail (hogar) como el de hotelería.



“Hemos identificado oportunidades para las exportaciones colombianas de ropa de hogar en: Bahamas, Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, España, Guatemala, República Dominicana y Sudáfrica”, señaló la directiva de ProColombia.



TENDENCIAS Y ASPECTOS CLAVE

Al igual que las prendas de vestir, la ropa de hogar también está sujeta a cambios de temporada y escoger buenos atuendos y diseños para la casa podrían incluso mejorar el ambiente y calidez de la misma.



Para Andrea Olmos, sicóloga experta en moda, “aún en Colombia, quizás por no tener estaciones, no somos muy conscientes de que la moda también se trae a las sábanas, cojines y ropa de muebles. Sin embargo, ya hay boutiques en el país que, temporada tras temporada, tienen colecciones por ejemplo en línea con la primavera donde vemos artículos que se visten de rosas, amarillos y tropicales”.



Según un informe de la Feria del Hogar sobre las tendencias textiles para la casa, donde se citó a Ángela Gutiérrez, jefe de desarrollo de producto de Almacenes Brissa, este tipo de artículos son versátiles y su selección debe ser personal.



Dado que, al igual que con las prendas de vestir, eso es un reflejo de la personalidad, no hay reglas definidas.



“En una cama, por ejemplo, podemos incluir cojines de diferentes tamaños, texturas y colores para darle un look más imponente a la misma; también podemos combinar telas estampadas con unicolor y darle nuestro toque personal incluyendo un cabecero de color neutro”, resaltó Gutiérrez en el informe citado previamente.



Para Olmos, “se debe tener en cuenta que los estados de ánimo de las personas están relacionados con lo que se tiene en el ambiente. Todo debería ir de acuerdo a las necesidades que tenemos, cuando no se tienen estaciones, somos bastante libres de escoger cuáles serían las tendencias que se van a tener en el hogar con el fin de hacerlo más ameno y cómodo, que quizás nos ayude a sobrellevar las cargas y el estrés que traemos de afuera”.



PANORAMA DEL MERCADO EN AMÉRICA LATINA

De acuerdo con información del proveedor de investigación de mercado, Euromonitor, la ropa de hogar es un negocio en crecimiento, pues el año pasado logró mover US$4.635 millones, dato que si se compara con lo registrado en 2013, tuvo variación positiva de 17,4%.



Si bien el auge de esta categoría seguiría siendo bueno en los próximos cinco años, este crecería a menor ritmo que el dato entre 2013 y 2018.



Así las cosas, a 2023, el mercado incrementaría en 11,5% y registraría US$5.170 millones.

Cabe mencionar que la categoría estudiada por Euromonitor incluye las ventas al consumidor final de cualquier tipo de artículo doméstico suave y móvil hecho de diversas telas, es decir, textiles, materiales sintéticos, cuero, pieles/pieles de animales u otra combinación de los mismos.



Si bien las exportaciones nacionales en esta materia están creciendo, los datos del proveedor de investigación de mercado en mención reflejan que, durante el año pasado, los tres mercados líderes en la categoría de ‘home textiles’ de la región fueron Brasil, México y Argentina.



El primero de estos, totalizó US$2.125 millones. Siguiendo el orden de la clasificación ya mencionada, el dato que continúa fue US$1.153 millones y US$110 millones.



