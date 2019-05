Rosas o bouquets, los preferidos para el día de la madre

En varios países se conmemora mañana el Día de la Madre, una de las fechas que en el mercado local tiene gran impacto en el comercio, siendo el sector floricultor uno de los más beneficiados de la jornada.



De acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores), en los últimos tres años el país ha exportado en total 2.200 millones de tallos de flores para esta temporada, cifra que en promedio sería equivalente a 730 millones de tallos por fecha, dato que esperan superar durante esta jornada.

El gremio destacó que las rosas y los bouquets o ramos de flores son los principales protagonistas de esta celebración en Estados Unidos, principal mercado al que exporta Colombia. “El 56% de las rosas comercializadas en temporada de madres tiene el sello de flores de Colombia, los bouquets por su parte dominan con una participación de 87%”, agregó.



Para Augusto Solano, presidente de la agremiación, una de las ventajas de la celebración del Día de la Madre es que a diferencia de San Valentín, esta no solo se conmemora en Estados Unidos, sino que la fecha coincide en gran cantidad de naciones, lo que hace que las exportaciones sean mayores.



El directivo destacó que Estados Unidos sigue siendo el principal mercado a donde Colombia exporta flores en esta época, pues 74% de los tallos que este país importa para esta celebración son colombianas.



Referente a las exportaciones en esta temporada, Solano dijo que hay varios aspectos que juegan a favor en este momento, como lo es la tasa de cambio que ha venido recuperándose. Sin embargo, dijo que lo importante es que esta se mantenga “por lo menos mes y medio más porque ese es el tiempo en el que generalmente se tardan en pagar”.



Aunque el clima no ha sido el mejor, el directivo destacó que en general la logística ha funcionado bien y considera que ha salido buen volumen de tallos. “En general creo que ha sido una buena fiesta”, dijo.



Solano también aseguró que después de la fiesta de las madres “viene un periodo malo porque es la época de verano, cuando Estados Unidos y Europa siembran flores a campo abierto haciendo que en Colombia se vendan a bajo precio, no se vendan o incluso se tengan que destruir muchas flores”.



Por lo anterior, dijo que es importante que las fechas de San Valentín, Día de la Madre, de la Mujer y Semana Santa salgan bien para poder afrontar la baja liquidez que viene en verano, donde “no hay muchos ingresos, pero los gastos se mantienen”.



Asocolflores resaltó que Antioquia y Cundinamarca son las regiones que más aportan para el cultivo de flores en la temporada de madres. Asimismo aseguró que más del 40% de los trabajadores del sector floricultor colombiano son madres cabeza de hogar.



De otro lado el gremio comentó que las exportaciones en esta fecha triplican el trabajo logístico de las terminales de carga del Aeropuerto El Dorado en Bogotá y José María Córdova en Rionegro, Antioquia.



En este aspecto, Avianca Cargo fue una de las compañías que manifestó lograr crecimiento de 2,1% en el volumen transportado de flores de Colombia y Ecuador durante esta temporada comparado con la del año pasado; es decir, que las toneladas de tallos movilizados fueron 12.777 con destino a Miami.



La compañía aseguró que en su mayoría las flores transportadas “fueron rosas, claveles, crisantemos, pompones y hortensias, las cuales alegrarán a las madres en diferentes ciudades alrededor del mundo”.



La temporada que analiza la compañía está comprendida entre el 15 de abril y el 6 de mayo. “Durante estos 22 días se atendieron grandes volúmenes de flor, alcanzando en Bogotá el día más alto de movilización de 536 toneladas; Medellín, 271 y Quito, 200. Puntualmente para Miami el martes 23 de abril logró una operación tope de 14 vuelos para transportar 856 toneladas”, agregó la compañía.



Para Carlos Arango, director comercial de Avianca Cargo, “entendemos lo delicados que son los embarques de flor, por esto contamos con un riguroso proceso logístico para preservar todas sus cualidades sin importar el destino final”.



OTROS REGALOS



De acuerdo con información de Kantar, firma que indagó con los hogares colombianos, los obsequios predilectos para esta fecha son ropa con 37%, seguido de flores y accesorios con 23%, chocolates con 17%, bonos de almacenes con 6% y viajes y serenata con 4% y 3%, respectivamente.



La encuesta arrojó que 43% de los hogares espera conmemorar este día con un almuerzo o cena en la casa, mientras que 37% saldrá a un restaurante, 8% entregará un regalo y 6% dijo que no la celebrará.



De acuerdo con Fenalco Bogotá, el 90% de los ciudadanos aseguró que destinará en promedio $200.000 para celebrar esta fecha. Asimismo destacó que flores y vestuario son los regalos predilectos con 46% de intención de compra cada uno, seguido de chocolates con 32%, calzado con 28% y perfumes con 26%.



Valerie Cifuentes M

valcif@eltiempo.com