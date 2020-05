Rusia afianza su respaldo a Maduro frente a sanciones de EE. UU.

El repentino cambio en la propiedad por parte del Kremlin de proyectos petroleros de miles de millones de dólares en Venezuela apunta a proteger al gigante petrolero Rosneft PJSC de nuevas sanciones de Estados Unidos, pero mantiene a Moscú firmemente detrás del presidente Nicolás Maduro en medio de un enfrentamiento mas amplio con Washington.



"Rusia no se alejará de Maduro y buscara frustrar los esfuerzos de EE.UU. para deponerlo", dijo Vladimir Frolov, exdiplomático y analista de política exterior en Moscú.



"Moscú solo esta protegiendo a Rosneft de sanciones que podrían resultar en un embargo general sobre todas las exportaciones de Rosneft".



Los temores de sanciones más amplias han aumentado después de que EE.UU. impusiera restricciones sobre empresas de comercialización de Rosneft por realizar negocios con Venezuela. Mas recientemente, EE.UU. insinuó que podría aumentar la presión sobre el sector petrolero ruso para que reduzca su producción.



Esto se produjo luego de que la decisión de Moscú a principios de este mes de no incrementar los recortes de producción acordados con la OPEP llevara a Arabia Saudita a aumentar la producción, inundando el mercado y llevando los precios a los niveles más bajos en décadas.



La administración del presidente Donald Trump ya se comunicó con los lideres sauditas para que reevalúen su estrategia, que ha afectado a productores estadounidenses con precios bajos.



Trump dijo el lunes que planea hablar por teléfono con Putin hoy para conversar sobre el mercado petrolero, discutir las sanciones y tocar el tema de Venezuela.



Rosneft tarde el sábado anunció que esta traspasando sus proyectos venezolanos a una compañía estatal no identificada en lo que calificó de un esfuerzo por proteger los intereses de sus accionistas.



Como parte del acuerdo, Rosneft obtiene 9,6% de sus propias acciones que antes estaban en manos del holding estatal Rosneftegaz, lo que eleva la propiedad directa del gobierno a poco mas de 40%, según dos personas con conocimiento de la transacción.



Si bien Rosneft permanecerá firmemente bajo el control del Kremlin, el cambio de propiedad podría dar a Igor Sechin -quien, como presidente ejecutivo y aliado de Putin desde hace mucho tiempo, ya es una de las personas mas influyentes de Rusia- incluso mas autonomía, dijeron estas personas.



"Sechin obtiene acciones de Rosneft y Putin obtiene la oportunidad de comercializar con Trump", dijo Konstantin Simonov, jefe del Fondo Nacional de Seguridad Energética en Moscú.



Ni la compañía ni el gobierno quisieron comentar sobre si el acuerdo reducirá la propiedad estatal a menos de 50%.



"Hace tan solo un mes, el negocio venezolano era rentable, lo que compensaba el riesgo de sanciones", dijo Iván Timofeyev, analista del Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia, creado por el Kremlin. "Ahora el deseo de evitar sanciones coincidió con la necesidad de evitar perdidas" después de que los precios del petróleo cayeron, agrego.



El gigante ruso ya ha reducido su exposición a acuerdos de prepago de miles de millones de dólares realizados hace varios años. La petrolera venezolana PDVSA adeudaba a Rosneft solo US$800 millones a fines del tercer trimestre de 2019, según los últimos datos disponibles, por debajo de los US$4.600 millones de fines de 2017.



"Rosneft intenta mantenerse fuera de la línea de fuego, pero nada impide a los estadounidenses encontrar otro pretexto para sancionarlo", dijo Fyodor Lukyanov, que dirige el Consejo de Política Exterior y Defensa, un grupo de investigación en Moscú que asesora al Kremlin.



"Rusia entiende que Maduro se encuentra en una situación horrible, especialmente con el desplome de los precios del petróleo", señaló. "Pero la psicología de Putin es que hay que seguir con los compañeros en dificultades".



Frolov dijo: "Moscú cree que Maduro realmente esta ganando la pelea con la oposición y es probable una división hasta el punto de poder ganar las elecciones parlamentarias este año".



Rusia ha respaldado a Maduro pese a que EE UU y sus aliados respaldan al líder de la oposición, Juan Guaidó. Maduro dijo en la televisión estatal el sábado por la noche que "el presidente Putin me envió un mensaje que me llego ayer en la noche entregado por el embajador, ratificando todo su apoyo estratégico integral a Venezuela en todas las áreas".