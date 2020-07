Rutas piloto de flotas: aún no hay acuerdos

A pesar de que los reclamos al Gobierno por parte de gremios y empresarios del transporte continúan en aumento por cuenta de la proliferación de rutas pirata de pasajeros en diferentes regiones del país, los primeros trayectos piloto en el transporte intermunicipal siguen sin concretarse.



La razón es que las alcaldías y gobernaciones todavía no llegan a acuerdos claros para permitir a decenas de empresas de transporte formal restablecer estas rutas intermunicipales.



Y es que el permiso no se obtiene de un día para otro. Cuando los mandatarios locales y regionales lleguen a acuerdos para poner en marcha los pilotos, deben enviar al Ministerio del Interior la petición formal para evaluar la viabilidad de su puesta en marcha.



“Para dar cumplimiento a estos pilotos, empresas, autoridades y pasajeros que puedan movilizarse deben cumplir con los protocolos de bioseguridad”, dijo la viceministra de Transporte, Carmen Ligia Valderrama.



Sin embargo, José Yesid Rodríguez, presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt), afirmó que aunque algunos alcaldes ya han activado protocolos de cara a reactivar el transporte intermunicipal, otros mandatarios piden más requisitos. “Esto no ha permitido ampliar más del 5% de la prestación del servicio”, dijo.



En un intento por destrabar las rutas entre ciudades, gremios del transporte como Asotrans, Aditt, Conalter y asociaciones transportistas de regiones como Eje Cafetero y Antioquia, se han reunido con actores como Fedemunicipios y Asocapitales. Pero hasta el momento, ninguna ruta piloto ha tenido luz verde.



Marino Quintero, presidente de Asotrans, dijo que pese a las gestiones para restablecer rutas entre ciudades, la demanda actual de viajeros hace que la operación de las empresas de transporte no sea rentable. “Tenemos terminales y vehículos listos con protocolos, pero este sector tomará en recuperarse por lo menos un año, o incluso, hasta 18 meses”, concluyó.



LOS PLANES EN REVISIÓN

​

Aunque en rutas como por ejemplo Sogamoso - Tunja ya hay seis despachos diarios bajo estrictos protocolos, entre municipios grandes y capitales aún no se logran consolidar trayectos piloto. Según los gremios y empresarios del transporte consultados, se evalúan rutas como Tunja - Bogotá, Ibagué - Manizales, Bogotá - Ibagué, Medellín - Montería, Valledupar - Santa Marta.