Salga de sus deudas rápido con el método 'bola de nieve'

Producto de la pandemia, las solicitudes de crédito en el país se desplomaron. De acuerdo con las cifras más recientes de Datacrédito Experian, la caída en operaciones entre marzo y mayo fue de un 50,7%, respecto a los mismos meses del 2019.



En otras palabras, la incertidumbre económica por el coronavirus ha hecho que muchos colombianos eviten endeudarse o quieran salir de sus créditos lo más rápido posible para llevar tranquilidad a sus bolsillos. Una manera rápida de saldar las cuentas, entre las distintas estrategias que hay, consiste en aplicar el método 'bola de nieve'.



Para aplicar este plan de pago acelerado de créditos se requiere, entre otras cosas, que los deudores cuenten con un dinero extra y que las deudas se organicen de la más pequeña a la más grande en una tabla de Excel o en una hoja.



La clave de este paso, según Karem Suárez, experta en finanzas personales, radica en “listar todas las deudas que se tienen, sin excepción. Desde la culebra del vecino hasta el préstamo del apartamento. Luego, con base en el presupuesto, hay que saber cuánta plata se puede destinar para pagar deudas cada mes”.



En este punto, lo que se debe hacer es seguir con los pagos mínimos de todas las deudas, pero definir un dinero extra para hacer un mayor abono a la primera deuda.



“¿Por qué no se organiza de la tasa más costosa a la más pequeña? Matemáticamente hablando ese sería el método recomendado pagar de las deudas más costosas en términos de tasas de interés, pero el tema de la bola de nieve es que tienen un efecto psicológico importante porque nos muestra que vamos avanzando muy rápidamente con el pago de los créditos”, explica, Juan Camilo González, experto en finanzas personales.



Con este paso, lo que sucede es que se paga más rápido la deuda más pequeña y una vez cancelada se puede tomar ese dinero extra más lo de esa cuota para aplicarlo a la segunda obligación en la lista.



“Se llama bola de nieve porque ese extra que voy pagando va creciendo y se va volviendo más grande. El efecto final es no solo es bajar el endeudamiento rápidamente, sino también ahorrar un buen dinero en intereses por la deuda que se pagó antes de tiempo”, agrega González.



En ese sentido, el experto recalca que hay dos condiciones muy importantes para que el método funcione: tener un dinero extra y utilizar la cuota que se liberó para acabar rápido con la siguiente deuda en la lista. “Si lo que hago es salir de una deuda y esa plata que estaba pagando la utilizo para gastarla en otra cosa, pues al final no va a tener el mismo impulso o efectividad que tendría si soy muy juicioso con la condición de poner la cuotas liberadas como abono a capital a la siguiente obligación” anota.



Sobre este método, Nequi, plataforma financiera digital, indica que los deudores pronto se darán cuenta de que ahora tienen el mismo monto de plata destinado a pagar deudas, pero con menos cuentas por pagar.



“Cuando salga de la segunda deuda más pequeña, siga con la próxima hasta que acabe con la más grande. Así, esta 'bola de nieve' se convertirá en una avalancha que aplana deudas. Al acabar con sus obligaciones, se convertirá en un sobreviviente en medio de un año duro para todo el mundo”, resalta.



Finalmente, González sostiene que las personas que no tienen ese dinero para el abono extra pueden tomar dos caminos. “Lo aconsejable sería revisar por un lado el presupuesto y tratar de liberar gastos. Mientras que otra opción es tratar incrementar los ingresos”, concluye.



