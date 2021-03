¿Se acerca una nueva cuarentena sectorizada en Bogotá?

Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá, afirmó que desde la Alcaldía se evalúa la posibilidad de que en algunas localidades pueda haber aislamientos selectivos por sus condiciones epidemiológicas.



El Distrito trabaja en la elaboración del decreto que dictaminará las medidas para Semana Santa, según lo dispuesto por el Gobierno Nacional.



Bogotá, en este momento se encuentra en etapa de alerta amarilla, con ocupación de unidades de cuidados intensivos (UCI) por debajo del 70%. Sin embargo, hay algunos sectores de la ciudad donde la velocidad del contagio está aumentando, por lo que se pueden aplicar medidas restrictivas sectorizadas.



"Se harían aislamientos sectorizados cuando una de las localidades ya no esté en amarillo, sino que esté en una etapa superior como la roja o la naranja", explicó el Secretario.



La explicación la entregará mañana (jueves) la Alcaldía de Bogotá y explicará cómo funcionará el semáforo de medidas teniendo en cuenta las condiciones epidemiológicas de la ciudad.



La Alcaldía informó que habrá control de aforo en las iglesias y realizó un llamado a la ciudadanía para que no se reúnan con personas con las que no conviven, evitar las aglomeraciones y permanecer con el tapabocas.



