Se espera que gasto en moda repunte en segundo semestre

Luego de una semana en la que se desarrolló el evento de moda más importante del país, la versión digital de Colombiamoda 2020 se extenderá hasta este jueves 6 de agosto.



(‘Esta versión digital democratiza la moda’).

“Dimos la oportunidad a que más de 400 oferentes se encontraran con alrededor de 3.000 compradores nacionales e internacionales a hacer negocios. Se hicieron más de 4.000 encuentros y por las mismas conversaciones con ellos y nuestra propia evaluación aprendimos que el mundo digital necesita más tiempo”, aseguró Carlos Botero, presidente de Inexmoda.



Y es que, la realización de este evento es un precedente importante en medio de la coyuntura, pues no se puede desconocer que el sector también se ha visto afectado por la pandemia. En este sentido, de acuerdo Camilo Herrera, presidente de Raddar, el gasto que los colombianos emplearon en moda entre marzo y junio fue de $1,4 billones, un -37,1% menos que en 2019.



(Colombianos gastaron $24,3 billones en moda durante 2019).



Además, un informe de esta entidad junto con Sectorial e Inexmoda muestra también que en el sexto mes del año la categoría que presentó mayor participación dentro de este sector fue la de ropa de hogar, con un 56,6%. Mientras que, contrario a esto, los textiles (-26,25), confecciones (-37,1%), calzado (-34,5%), marroquinería (-43,5%) y cosméticos (-8,8%), tuvieron variaciones negativas en sus ventas al contrastar enero-mayo de 2020, frente al mismo lapso del año anterior.



“Hemos tenido que buscar formas de venderle a los consumidores sin que se tenga que desplazar lugares de contagio”, resalta la división de moda del Grupo Éxito.



En esta realidad los retos que plantea la pandemia no solo se concentran en aspectos como la modificación de la experiencia de comprar moda, en donde desaparecen conceptos como el de los probadores físicos de los almacenes, sino que como lo manifiesta el Grupo Éxito, “hay un consumidor más inteligente, que quiere apoyar lo local, que comprar solo lo necesario y tiene focos diferentes”.



Asimismo, otras marcas como Falabella, agregan que “es probable que venga una temporada de acciones fuertes en la mayoría de jugadores del mercado para lograr evacuar inventarios. Por esto, vemos como una necesidad que haya estabilidad en la apertura de las tiendas físicas, no solo para activar la demanda, sino para dar nuevas soluciones a los consumidores que involucren a las tiendas y la venta online”.



LO QUE VIENE



Participación en eventos como la versión digital de Colombiamoda ha sido para algunas marcas como Avon, “una forma de posibilitar experiencias de calidad para los consumidores y, especialmente, generar oportunidades de ganancia para nuestras representantes”. De acuerdo con Ricardo Hinojosa, gerente general Avon Cluster Andino, se espera que con la visibilidad de la feria los ingresos de ellas crezcan entre un 15% y un 20%.



Sumado a esto, el comportamiento del sector de la moda, no solo durante este evento, sino en general en la pandemia, ha sido significativo en el comercio electrónico. El informe de Inexmoda señala que luego de una caída en la primera semana de confinamiento, la categoría de la moda y belleza se recuperó entre abril y mayo (54%) en la comercialización digital.



Ejemplo de ello es el incremento del 68% de las ventas de este segmento en plataformas como Mercado Libre. “Una de las categorías que se ha venido desarrollando es la de moda debido a que las personas evitan salir de sus casas”, sostiene Juan Camilo Pachón, Head de Marketplace de Mercado Libre.



Mientras que en Linio, el crecimiento de la categoría en el último mes, con relación a marzo del 2020 fue de 160% y frente al mes de abril fue de 85%.



La omnicanalidad, como la define el Grupo Éxito, en la que servicios como ‘Compre y recoja en nuestra compañía’, domicilios y por supuesto, el comercio electrónico, hacen que compañías tradicionales migren hacia nuevas formas de llegar a los clientes. De hecho, esta empresa ya trabaja en la adquisición de ‘espejos virtuales’, un mecanismo donde el cliente se para frente un espejo y puede ver en tiempo real cómo se le vería la prenda, sin necesidad de probársela.



Es por esto que, el presidente de Raddar concluye que “en el segundo semestre de 2020, los hogares comprarán más ropa debido a la necesidad de los gastos de retorno a la calle; donde las máscaras, la ropa con telas anti fluidos y otras prendas dinamizarán el mercado; permitiendo que la caída en gasto en todo el año, esté cercana al 20% y no al 37%”, dice.



María Camila Pérez Godoy