Sector aéreo pide condiciones claras para reanudar vuelos

Luego de que el Gobierno Nacional, el concesionario Opain (del aeropuerto El Dorado), las aerolíneas y la administración del Distrito llegaron a un acuerdo para que desde el próximo 1 de septiembre despeguen los primeros vuelos piloto desde Bogotá (hacia San Andrés, Cartagena y Leticia), entre diferentes actores del sector aéreo persisten aún las dudas acerca de qué tan viable será en el mediano y largo plazo la operación desde este HUB por cuenta de las exigencias establecidas a las compañías aéreas.



El presidente Iván Duque dijo que desde septiembre comenzarán a habilitarse rutas adicionales desde Bogotá. Pero la principal consideración a tener en cuenta, añadió, es el nivel de afectación de los diferentes territorios por cuenta de la pandemia.



A su vez, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, señaló frente al plan de reanudación gradual de vuelos desde Bogotá que “lo más importante es que la situación del pico en la ciudad ya está entrando -de acuerdo a los modelos- en la fase de estabilización”.



Ahora, bajo ese escenario, el ministro explicó que los pasos que vienen ahora son “aperturas con pilotajes muy específicos, como por ejemplo el aeropuerto (El Dorado) con un 12% inicial desde la primera semana de septiembre, que representará 15 rutas a diferentes ciudades del país, lo que permite ir reconectando el país”.



En días pasados, la Aeronáutica Civil dio a conocer que 15 aeropuertos ya tienen luz verde para operar, pues cumplen con los protocolos de bioseguridad. Entre estos están: Alfonso Bonilla Aragón (Palmira), Ernesto Cortissoz (Soledad), Rafael Núñez (Cartagena), Simón Bolívar (Santa Marta), El Edén (Armenia), Matecaña (Pereira), La Nubia (Manizales), José María Córdova (Rionegro), Olaya Herrera (Medellín), Los Garzones (Montería), El Dorado (Bogotá), Antonio Nariño (Chachagüí, que sirve a Pasto), Gustavo Rojas Pinilla (San Andrés), Palonegro (Lebrija) y, Camilo Daza (de Cúcuta).



Pese a los anuncios del Gobierno y a las recientes determinaciones de los alcaldes para reabrir gradualmente la conectividad aérea, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés, que representa a 290 aerolíneas del mundo -incluyendo las principales que operan en el país-) pidió desde Colombia a las autoridades nacionales y locales claridad sobre un plan para el inicio responsable del sector aéreo.



Además, la industria aérea del país (representada por la IATA) pidió que “se retomen las competencias de regulación y prestación del servicio y que se permita la operación mínima del 30% en los 15 aeropuertos hoy autorizados por la Aeronáutica Civil dentro de la autorización otorgada a partir del 1 de septiembre”.



Asimismo, ante las condiciones impuestas a las aerolíneas por parte del Distrito de hacer seguimiento epidemiológico a cada viajero 10 días después de efectuado el trayecto, la IATA consideró que lo anterior “hace imposible para el sector pensar en una operación viable desde El Dorado”.



Sin embargo, en países donde se ha ido reanudando la operación aérea -como Emiratos Árabes Unidos- ya se exigen pruebas PCR a los viajeros. Es decir, que quienes quieran ingresar a Emiratos Árabes, deberán hacerse un test en el país de origen 96 horas antes del viaje y, después, están obligados a presentar los resultados a la compañía aérea.



Ante el seguimiento epidemiológico a pasajeros que vuelen desde y hacia El Dorado, Avianca (la principal aerolínea de transporte de pasajeros en el mercado doméstico), no emitió comentarios adicionales y alineó su posición con lo manifestado por la IATA.



Entretanto, el CEO de la compañía VivaAir, Félix Antelo, dijo que “creemos que la decisión de abrir los cielos en Colombia depende del gobierno central y no de los alcaldes, esto, porque la aviación comercial es transporte público esencial e involucra a todo el país, no a ciertas regiones”.



Frente a los anuncios relacionados con reabrir tres destinos durante septiembre desde El Dorado, Antelo dijo que “creemos que es insuficiente. Necesitamos volar más, Bogotá representa el 50% del tráfico aéreo en Colombia. Requerimos que desde el 1 de septiembre la capital tenga más operaciones para conectar a Colombia”.



Por su parte, Alfonso Ávila, presidente de EasyFly, dijo que “las entidades del Gobierno tienen todos los elementos de juicio para la reapertura. No se ha presentado ningún contagio entre pasajeros, en Colombia también se han transportado decenas de vuelos humanitarios y no ha pasado nada”.



EasyFly, que desde hace cuatro semanas opera la ruta Bucaramanga - Cúcuta ha sido pionera en hacer seguimiento por vía digital (con encuestas) a las condiciones de salud de los pasajeros durante la semana posterior al vuelo. “Hacemos seguimiento a pasajeros y no hemos tenido ningún incidente durante las operaciones”, dijo Ávila.



Finalmente, las compañías aéreas agremiadas en la IATA que operan en el país señalaron que las decisiones del Distrito “dejan en el limbo el inicio del plan de conectividad aérea esencial para Colombia propuesta por la Aerocivil, que incluye la apertura de 15 aeropuertos del país, prevista para septiembre”.



VIENEN VUELOS DE RIONEGRO A PEREIRA Y BUCARAMANGA



La compañía aérea EasyFly comienza desde este martes una nueva etapa de sus vuelos piloto: estos se harán en la ruta Rionegro - Bucaramanga y Rionegro - Pereira. Estas nuevas rutas obtuvieron luz verde luego de la aprobación del Ministerio de Transporte, del Ministerio del Interior y, también, del Ministerio de Salud.



Después de estas nuevas rutas piloto, se espera que se ponga en marcha una ruta para conectar a Armenia con el aeropuerto de Rionegro. Asimismo, EasyFly está a la espera de que la Alcaldía de Montería dé su visto bueno para conectar a Rionegro con la capital de Córdoba.



Sin embargo, los vuelos que piloto que está efectuando la compañía no alcanzan a representar el 1% de las operaciones que se veían antes de la pandemia.



En el mes que la aerolínea lleva volando en la ruta piloto Bucaramanga - Cúcuta (primera anunciada por el Gobierno) ya han sido transportados 1.000 viajeros entre las ciudades.