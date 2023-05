‘Frente a 2022 estamos siendo menos productivos’: Asbama

A propósito del primer Congreso Bananero que se celebrará desde hoy en Santa Marta, José Francisco Zúñiga, presidente ejecutivo de la Asociación de Bananeros del Magdalena y la Guajira, Asbama, habló con Portafolio de las expectativas de su actividad y del comportamiento del sector. Resaltó que la producción creció menos de lo esperado alcanzando un 2,6% en 2022 y hay un factor que resultaría “peligroso”: la seguridad, especialmente en la exportación del producto.



¿Qué está pasando en materia de seguridad?



Tenemos una amenaza a la operación con grupos al margen de la ley permeando la cadena logística de transporte, contaminando con sustancias ilícitas. Esto nos pone en riesgo no solo como sector, sino en los mercados internacionales provocando la cancelación de contratos. Estamos invirtiendo en el monitoreo de logística unos US$1,5 millones que se destinan a este proceso de seguridad.



¿Cómo le fue a la producción?



El año pasado fue muy complejo para el sector bananero. Nosotros en el Magdalena y la Guajira, no fuimos la excepción. A pesar de tener una tasa de cambio favorable para el tema del sector exportador, tuvimos embates climáticos, costos de producción y de insumos disparados.



Los fertilizantes incrementaron de más del 200%, sumado a otras exigencias como normativas ambientales y limitaciones, que encarecieron la estructura de costos de producción de banano.



Como región teníamos una expectativa de crecer cerca del 5% al 8%, logramos crecer pero no en esa proporción, llegamos solo al 2,6%. En el primer trimestre del año comparado con 2022 estamos siendo menos productivos.



Los fertilizantes están bajando, ¿hay alivio?



Algunos productores dicen que ya empiezan a tener algún alivio, pero esas disminuciones no son tan rápidas. Puede que el precio en el exterior empiece a bajar, pero seguramente los que comercializan el fertilizante acá todavía tienen existencias del año pasado, por lo tanto sus inventarios todavía deben ser altos. Si todo sigue estable, empieza a caer para el segundo trimestre del año. Esa baja en el precio de los fertilizantes va a ser de una manera paulatina.



¿Y las exportaciones?



En Colombia se exporta el 85% de banano del total nacional, tenemos una exportación cercana al 85% reservada a Europa y Reino Unido. En el Magdalena, Cesar y La Guajira se exportaron el año pasado cerca del 50% del banano del total nacional. Nosotros como región no tenemos la misma tendencia nacional. Aquí se exporta cerca del 30% a 35% del banano a Estados Unidos y el restante 65% a la Unión Europea.



¿Y las regulaciones internacionales?



La Unión Europea tiene exigencias que ha venido endureciendo. Están implementando las políticas como De la granja a la mesa, pacto verde europeo, que se traduce en mayores exigencias ambientales, sociales, económicas y laborales. Entendemos esas exigencias, no estamos en desacuerdo en que las apliquen y que todo sea para mejorar. Con lo que estamos en desacuerdo es que siempre se exige más al productor que es el primer eslabón de la cadena y no se le está reconociendo un mejor precio por todas esas políticas.



¿En qué va la prevención del Fusarium?



En el 2019, se encontró el primer caso de Fusarium Raza 4 Tropical en La Guajira. Esta es una enfermedad que no hacía presencia en Colombia ni Latinoamérica. Se ha generado una estrategia de contención que ha sido reconocida internacionalmente. En este punto hay que reconocer el esfuerzo que las empresas privadas que pudieron destinar recursos económicos, técnicos y humanos para mitigar ese impacto. Eso aunado a todo el esfuerzo que hizo el sector gremial, la unión interinstitucional que logramos hacer con el ICA.



Se prevé un Niño agresivo ¿cómo lo ven?



Como asociación, estamos trabajando en lo que llamamos la mesa técnica agroclimática, donde estamos haciendo toda la recopilación de data de clima y mensualmente realizamos las recomendaciones al sector bananero para estar en sintonía con el clima.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista de Portafolio