Hoteleros buscan tate quieto a discotecas irregulares en Cartagena

El pasado jueves 21 de marzo la Policía de Cartagena selló temporalmente la discoteca La Movida. La decisión se tomó porque básicamente la discoteca afirma, a través de su documentación que es un bar-restaurante cuando en realidad opera como un sitio nocturno en donde se registran distintas irregularidades como el ingreso de menores, la realización de actividades que propiciarían el turismo sexual, sobre cupo sin el registro de salidas de emergencia y problemas de inseguridad.



Por esta situación, La Fundación Centro Histórico de Cartagena y el sector hotelero del

centro de La Heróica instauraron una acción popular para solicitar medidas cautelares que suspendan temporalmente las actividades que desarrolla la discoteca La Movida mientras se resuelve de fondo y de manera definitiva la acción popular. Así mismo se busca suspender cualquier permiso que le permita a La Movida funcionar como una discoteca en el Centro Histórico de Cartagena por ser contrario al POT de la ciudad. Esta sería una acción legal que busca recuperar la tranquilidad del sector, que en las noches, se ha convertido en un expendio de drogas y en donde a su vez ha aumentado la prostitución considerablemente.



La acción popular en contra de la discoteca la Movida se resume en los siguientes hechos:



1) Luego de más de cuatro años de reiteradas quejas y peticiones a las diferentes

autoridades de la ciudad de Cartagena, La Policía Nacional procedió al sellamiento del famoso establecimiento La Movida, conocido como uno de los más famosos lugares de rumba en la ciudad Amurallada el pasado jueves 21 de marzo.



2) Durante mucho tiempo, la Alcaldía de Cartagena, el Establecimiento Pública

Ambiental (EPA), el Instituto de Patrimonio Cultural de Cartagena (IPCC), La Inspección de Policía, entre otras autoridades, se mostraron complacientes con la operación de esta discoteca clandestina, cuyo funcionamiento no es permitido por el Plan de Ordenamiento Territorial y no se ajusta a las directrices en materia de patrimonio cultural, en especial de este sector de la Ciudad Amurallada, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.



3) El 21 de marzo pasado, tras un intenso operativo de la Policía de Cartagena se puso

“Tatequieto a la Movida” con un sellamiento provisional hasta el 30 de Marzo de 2019.



En el operativo seguido se encontró que dicho establecimiento además de no poder operar como discoteca, excede constantemente los límites de capacidad del lugar, no cuenta con rutas de evacuación, señalización adecuada, no respeta los niveles de ruido permitidos por la autoridad ambiental y tiene un inadecuado manejo de basuras.



4) Este rumbeadero, por la permisión de las autoridades en el pasado, ha empleado el

interior de un inmueble para hacer divisiones materiales que afectan su estructura y no se ajustan a las previsiones del POT. Por una parte, el POT de Cartagena señala que en esa zona de la Calle Baloco no están permitidas actividades que generen ruidos, que por cierto afectan las estructuras, y por otra parte prevén que los jardines externo e internos de las viviendas deben conservarse con sus rasgos caraterísticos.



Actualmente la Movida cuenta como fachada con cerca de 5 mesas al interior, pero

no es cierto como se indica en los permisos que exhiben sus propietarios que el

inmueble se dedique a ser un restaurante o servir comidas a las mesas. En la práctica,

en la Movida opera al interior del inmueble un rumbeadero cross over, y en la parte del jardín, opera un espacio de rumba electrónica habitualmente en el que famosos DJ, hacen presentaciones sin que exista una sola estructura de insonoridad.



5) Las noches en la esquina de la MOVIDA son un verdadero infierno, pues vehículos

particulares y de servicio público se estacionan en la calle impidiendo la norma circulación. Por otra parte los vecinos son testigos frecuentes entre las 2 y 4 de la madrugada, de las fuertes riñas callejeras que se presenta de personas que salen del

lugar. Recientemente se presentó una fuerte riña entre lo que parece ser, las bandas

de micro tráfico que operan en la esquina de dicho establecimiento, las cuales intentan camuflarse en supuestos vendedores ambulantes que se dedican a la venta de estupefacientes. También los vecinos, particularmente diferentes hoteles que se encuentran en la zona, han puesto de presente a las autoridades que producto de la

incansable rumba, se ha vuelto un sector adicional a la Torre del Reloj, donde se parquean constantemente trabajadoras sexuales y se ha hecho saber que hay redes

en la zona que se encargan de tráfico sexual donde podrían estar comprometidos

menores de edad.



6) El gremio hotelero, respaldado por la Fundación Centro Histórico, presentó una acción

popular el viernes 22 de marzo, en la que se solicita la adopción de medidas urgentes

para hacer cesar la vulneración a diferentes derechos colectivos, como lo son, poder gozar de un ambiente sano, el respeto por las normas de ordenamiento territorial y la

protección inmediata del patrimonio cultural de la Nación que representa la ciudad

amurallada.



7) Los operadores de la Movida no han dado respuestas hasta el momento, y se han

limitado a señalar que actualmente la Alcaldía de Cartagena, el IPCC y la Insepección

de Policía, están tramitando el permiso de uso de suelo para la operación de la

discoteca.



Según la Fundación Centro Histórico de Cartagena, 22 establecimientos nocturnos

funcionan sin el debido cumplimiento de las normas. Bares como la movida llevan años sin acatar las medidas que les han hecho el cuerpo de bomberos de Cartagena y la Policía de la ciudad amurallada por lo que en cualquier momento se podría registrar una tragedia a partir del continúo sobrecupo en estos lugares y la ausencia de salidas de emergencia.



En la actualidad a la Fundación Centro Histórico de Cartagena le preopcupa el aumento de la inseguridad en el centro de la ciudad ya que se afecta la convivencia ciudadana y la salud pública de la ciudad amurallada.



“Como pasa en otras ciudades del mundo, los centros históricos no son lugares para

actividades de alto impacto como las discotecas que en ciudades como Cartagena

fomentan actividades que fomentan el desorden y el ruido con el se desarrolla una urbe. La vocación del centro de la ciudad debe ser de actividades culturales e históricas que se

complementen con la modalidad del lugar que es residencial y de descanso en los hoteles. Incluso hacemos un llamado al diálogo a los dueños de las discotecas para encontrar entre todos un salida”, afirmó Isabela Restrepo, Directora de la Fundación Centro Histórico de Cartagena.



Hoy en día la preocupación radica en que se aleje la inversión del sector hotelero en el centro de Cartagena con lo que se vería gravemente afectado el desarrollo económico de La Heróica.