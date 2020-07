Negocio inmobiliario: inquieta futuro de centros comerciales

En medio de la crisis generada por el coronavirus, los empresarios del negocio inmobiliario están atentos especialmente a lo que viene en los próximos meses para los centros comerciales, con perspectivas poco alentadoras e inquietantes.



Roberto Cáceres, gerente general de Colliers International, así lo advierte al analizar como está la actividad en el comercio, las oficinas y la industria.

“En retail la mayor incertidumbre es en el caso de los centros comerciales por la situación que viven las marcas que planean entregar su local o reestructurar sus contratos de arriendo”, afirma.



“Se espera es que en algún momento arranque - la actividad comercial-, pero el problema es saber cuándo. Esa es la preocupación de inquilinos que tienen 120 a 130 locales dentro de su operación. Eso es realmente dramático y uno no sabe hasta cuándo el negocio aguante”, afirma en diálogo con Portafolio.



Según el directivo, hoy los centros comerciales están en el 10% de su operación, en medio de inversiones y esfuerzos importantes que han tenido que hacer en bioseguridad, adopción de una estructura de domicilios o de ventas por internet, o en el mantenimiento de puntos que funcionan a puerta cerrada.



Los datos de Colliers señalan que la tasa de disponibilidad de espacios se ha incrementado a nivel nacional de 6% y en Bogotá está en 6,5%.



Sin embargo, en sus análisis considera que esa tasa puede ser pequeña porque hay locales cerrados o con una reducida operación a la espera de poder activar sus negocios.



Así las cosas, lo crítico puede estar por venir porque ante la incertidumbre sobre la reactivación, los comerciantes pueden empezar pronto a tomar decisiones de liberar esos espacios. Incluso, ese paso puede estar orientado también a depurar locales menos rentables. Cáceres habla del caso de una cadena de comida que evalúa una reducción del 75%.



Al señalar que no en todos los casos los inquilinos necesitan los descuentos que reclaman, “cuando los arrendadores son sofisticados han llegado a acuerdos favorables con ellos y han ayudado, porque también hay que entender que al comerciante más adelante le va a quedar muy fácil salir a un mercado que va a tener locales a diestra y siniestra, sobreofertado y a precios mucho menores”. Entonces, agrega, al dueño del local le va a tocar arrendar más barato y entrar a pelear por el inquilino.



LAS OFICINAS



En el caso de las oficinas el panorama no es tan complejo, opina el Gerente general de Colliers International.



A mediados del año pasado, empezó a superarse una baja dinámica que traía el sector unos 5 años atrás, con la disminución de la oferta como el síntoma de un mercado en recuperación. Así, la vacancia que estuvo en 15% el año pasado a comienzos del 2020 se situó en cerca de 10%.



Ahora, en medio de la pandemia, cree Cáceres, lo que va a pasar en el mercado es que la oferta va a aumentar. A su juicio, por más que haya renegociaciones hay procesos de devolución de espacios, no tan dramáticos como uno pensaría, “pero tenemos la suerte de que por lo menos no tenemos una vacancia tan alta”, agregó. Lo que sí puede venir, sostiene, es un rediseño de espacios desde el punto de vista de salud o para actividades que no se pueden hacer en casa.



INDUSTRIAL



Según Roberto Cáceres, el mundo logístico, que va de la mano con el retail, tuvo que reaccionar al aumento de la demanda de las ventas por internet y se vio alcanzado, con picos muy altos de demanda. Una consulta a parques industriales indican que las ocupaciones llegaron a ciento por ciento.



“No estamos hablando de grandes centros de distribución a 10 años, aunque hay algunos buscando, pero sí hubo áreas temporales que se requirieron de urgencia para atender rápidamente ese mayor comercio electrónico.



Se absorbieron varios metros y es un mercado atractivo. Estábamos viendo un aumento leve y disminuyendo las vacancias, pero todo indica que este proceso se aceleró.



La tasa de disponibilidad era de 14%, con tendencia a la reducción antes de la pandemia, pero a junio puede estar al 13%, gracias a algunas absorciones especialmente en Bogotá. “Siendo el mercado más estable ha mostrado repunte en precios”, detalla.



A futuro, se espera que este sector también gane una mayor dinámica por el afianzamiento del comercio electrónico que exige más desarrolló logístico en las ciudades.



Otra tendencia en este negocio inmobiliario es la flexibilidad en espacios y contratos dependiendo de las necesidades del retail.



