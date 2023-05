Las decisiones en minería van a menor ritmo que los objetivos

La transición energética es una de las principales banderas del Gobierno. Tanto el presidente Gustavo Petro como la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, han señalado que el objetivo es promover el desarrollo de energía proveniente de fuentes renovables no convencionales. Para esto, el Gobierno ha apuntado que uno de los sectores que jugará un papel fundamental es el de la minería.



Precisamente Vélez ha destacado la importancia de los minerales estratégicos para el avance de la transición. Algunos de estos son el cobre, el níquel y el zinc, para los cuales el Gobierno pretende hacer rondas para asignar áreas de explotación.



No solo eso. El objetivo es que estos se transformen en el país, creando una industria, con el objetivo de tener la mayor autonomía posible y generar valor agregado.



Por esto mismo, en el Plan Nacional de Desarrollo se están incluyendo una serie de artículos relacionados con la actividad minera, como un plan de conocimiento geocientífico y áreas de reserva estratégica minera (artículo 203) o la creación de distritos mineros especiales para la diversificación productiva, cuyo fin es “la industrialización a partir de minerales estratégicos, el desarrollo de nuevas alternativas productivas, la reconversión laboral”, entre otros (Artículo 205).



Las bases del Plan establecen como meta para el cuatrienio sacar a licitación unas 30 áreas de estos minerales estratégicos. De acuerdo con Álvaro Pardo, presidente de la Asociación Nacional de Minería (ANM), actualmente se está estudiando el tema para sacar áreas para asignación.



“Hay identificadas áreas y se han entregado algunas. Estamos esperando que el Servicio Geológico Colombiano nos informe si en unas zonas hay potencial para estos minerales y en ese momento decidir cómo manejarlo”, explicó Pardo.



No obstante, aún no están avanzando proyectos al respecto. Milton Montoya, Director de Investigaciones del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado, señaló que los anuncios en política pública no han llevado a “productos para generar discusiones”.



Actualmente solo se extrae cobre de la mina El Roble en el Carmen de Atrato, Chocó. Si bien hay otros proyectos grandes como los de Minerales de Córdoba, Libero Copper y Anglogold Ashanti, ninguna ha logrado todos los permisos para iniciar la construcción.



Por este motivo, Montoya señala que se debe aclarar si va a haber nuevas rondas, especialmente para cobre, y en ese caso qué mecanismo de contratación se usaría.



De hecho, la ministra Vélez visitó en días pasados Mocoa, donde está ubicada la exploración de Libero. La jefe de la cartera dijo tras las reuniones con ambientalistas y líderes de la comunidad que “aquí no se van a imponer títulos mineros, ni una explotación minera que afecte el territorio hídrico, eso es para nosotros un principio”, como registró Conexión Putumayo.



De forma paralela, en el Congreso avanza un proyecto de ley que busca que la exploración minera deba hacer trámite de licencia ambiental, haciendo más largo el proceso previo para el desarrollo de uno de estos proyectos.



A esto se suma que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) también lleva a cabo una reforma a las consultas previas con el fin de “retomar el rigor” de este trámite.



Montoya apuntó que esta reforma, así como el proyecto de ley minera no han sido socializados con el sector, con lo que hay muchas dudas al respecto.



La ley minera



La Agencia Nacional de Minería (ANM) explicó que en el segundo semestre se presentará la Ley Minera ante el Congreso. Esto, según Pardo, permitiría agilizar el proceso, puesto que un Código Minero podría tardarse hasta dos años.



Precisamente y en concordancia con lo anunciado por el presidente y la ministra, la ley incluirá temas de soberanía en materia minera, lo que contempla la reindustrialización de los productos en el país. Esto, por ejemplo, se daría por medio del uso de fosfatos para hacer fertilizantes.



Si bien en mayo se socializarán los avances en las propuestas, Pardo explicó que uno de los pilares de este será también el apoyo a la pequeña y mediana minería por medio de formalización.



A esto se suma que la ANM y el Ministerio avanzan en la creación de una empresa nacional minera, Ecominerales, con la que buscan comercializar oro y entre otras, reducir la base social de los carteles ilegales y aumentar el recaudo por regalías.



Para esto plantean que haya tres líneas de posible venta del mineral precioso. La primera, venderle al Banco de la República, para incrementar sus reservas; vender a la cadena de fabricación de joyería verde y una tercera, exportar a un mercado premium.



De esta forma, Pardo señala que se está apoyando la minería para la transición energética y la industrialización del país.

ANM revisará operación en 300 minas de carbón

La Agencia Nacional de Minería (ANM) informó que iniciará visitas de fiscalización para verificar la manera en que se implementan los protocolos de seguridad e higiene en las minas de carbón. Para esto la entidad, junto con el Ministerio de Minas y Energía, desarrollará estas visitas en 14 semanas para hacer las verificaciones de las 300 minas de este mineral en Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander.



“Las decisiones de la ANM serán directamente comunicadas a los titulares mineros, con copia a los alcaldes y autoridades ambientales; así mismo, cuando corresponda, los informes de accidentes serán trasladados a la Procuraduría General y la Fiscalía para las acciones de su competencia”, dijo Álvaro Pardo, presidente de la Agencia.



Esta actividad se da después de los recientes accidentes mineros que se presentaron en las minas de Cucunubá y Sutatuasa y que ocasionaron la muerte de 24 mineros. Por esto, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, expresó que se hará mayor control.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista de Portafolio