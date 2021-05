Sector privado, optimista ante giro en reactivación de Bogotá

Todavía con los efectos de otra ola de contagios y con manifestaciones en varios puntos sobre la mesa, la Alcaldía de Bogotá hizo un giro y lanzó un paquete de reactivación por $1,7 billones, en línea con lo que había anunciado el Gobierno Nacional.



(Lea: ¿Qué están pidiendo sectores económicos con la reactivación en Bogotá?)



Ante el proyecto, que todavía falta ser presentado y aprobado por el Concejo, empresarios y analistas vieron con buenos ojos la iniciativa, y señalan que podría ser clave para recuperar todo lo perdido no solo por los efectos de la pandemia en la economía, sino por los cierres y ahora los bloqueos y daños a las empresas en el marco del paro.



(Lea: Presupuesto para la reactivación de Bogotá ascendería a 8,5 billones)

Para conseguir los recursos del ‘Plan de cambio y rescate social’, que fue anunciado entre la noche del lunes y este martes, se hará una repriorización de su presupuesto, con el fin de destinarlo a programas para apoyar a jóvenes, mujeres y ayudar a los hogares más vulnerables y pobres.



“Esa plata no viene de nuevos recaudos, al contrario, no estamos teniendo el ingreso que esperábamos. Viene de cambiar las prioridades, de quitar unas obras de infraestructura vial y de transporte público para pasarlas a inversión en empleo, en educación para jóvenes y mujeres de Bogotá, que han sido los más afectados”, dijo la Alcaldesa.



Entre las iniciativas que anunció Claudia López está un aumento de los cupos de educación gratuita superior para jóvenes a 30.000, una renta básica que asciende a 950.000 familias y mayor alcance para la primera infancia, con la que buscan garantizarle la alimentación necesaria a los niños de 0 a 5 años.



Asimismo, otorgarán 9.000 subsidios en las modalidades de vivienda nueva o arriendo, en los que se van a priorizar aquellos hogares con jefatura femenina.



El plan también creará 5.000 empleos de emergencia para mujeres vulnerables o víctimas de violencia en, y 10.000 cupos para trabajos de emergencia para jóvenes a través de transferencias condicionadas. Asimismo, impulsarán emprendimientos de mujeres y proyectos de infraestructura para crear más empleo.



Cabe apuntar que ese proyecto de reactivación es adicional a los $6,8 billones de presupuesto que ya había aprobado el Concejo de Bogotá, por lo que el plan será presentado ante la cámara el próximo 11 de junio.



CON OPTIMISMO



Juan Esteban Orrego, director ejecutivo de Fenalco Bogotá Cundinamarca, comentó sobre la decisión de la Alcaldía que se espera esa fecha con esperanza.



“Esto le permitirá al comercio reactivarse y recuperar empleos”, dijo Orrego, al tiempo que comentó que es clave que ahora el paro se levante para que el tejido empresarial empiece a fortalecerse en favor de la reactivación de la economía de la capital y la mejor calidad de vida de los ciudadanos.



A su juicio, el plan de rescate planteado por la Alcaldesa es favorable porque ayuda a muchas personas, pero llamó la atención en que lo importante es que las políticas tengan continuidad y sean autosostenibles en el tiempo.



Por su parte, Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, manifestó que “apoya sin vacilaciones” la iniciativa de que las empresas operen sin restricciones y sin normas distintas a los protocolos de bioseguridad. Recordó que hasta abril, se han perdido 22.000 empresas.



Por su parte, Carlos Hernán Betancourt, director ejecutivo de Acecolombia, gremio de los centros comerciales, explicó que el sector recibe con mucho optimismo el anuncio, pues “desde el inicio de la pandemia hemos reiterado la importancia de dar continuidad, con riguroso cumplimiento de medidas de bioseguridad, a la operación de los negocios con el fin de salvaguardar las fuentes de trabajo”.



“En la medida en la que se apuesten por acciones para dinamizar el empleo y apoyar la reactivación, podremos continuar adelante aportando al desarrollo del país y a la solución de las múltiples problemáticas que atravesamos”, agregó.



Ana Isabel Coba, gerente Centro Comercial Plaza de las Américas, consideró que la expectativa es que se logren recuperar los negocios que han sido duramente impactados y restaurar la dinámica en materia de empleos.



No obstante, observó que la responsabilidad del autocuidado es un llamado a todos los ciudadanos.



A su turno, Guillermo Gómez, vocero de los restaurantes en Acodres, destacó el protagonismo de la actividad en la recuperación de la actividad económica y las plazas de trabajo, afectados por más de un año de pandemia. Sin embargo, resaltó que, en la coyuntura, para poder empezar el 8 de junio resulta fundamental que se levanten los bloqueos con el fin de que los establecimientos cuenten con los insumos y normalicen la operación.



Yansen Estupiñán, gerente del GranSan, uno de los centros comerciales más representativos del comercio popular de San Victorino en Bogotá, dijo que “ojalá se cumpla el anuncio de la Alcaldesa, porque la costumbre es tomar decisiones y dar reversa todo el tiempo”.



Planteó que desde hace más de un mes, primero por el tercer pico de la pandemia y después por los bloqueos, los comerciantes han tenido dificultades para sus negocios porque los clientes mayoristas de otras regiones no han podido venir a los madrugones a abastecerse. “Hay acumulación de mercancías y rotación de inventarios, lo cual afecta a familias de la capital que confeccionan, y están aguantando hambre”.



PORTAFOLIO