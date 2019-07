Sector salud aplaude el inicio de la vigencia de la ley de punto final

Archivo particular

El saneamiento a las finanzas del sector salud ha sido un bálsamo, y pagar las deudas de los dos regímenes que están entre los 15 y 17 billones de pesos, es la esperanza que se requería para mejorar la calidad y prestación de los servicios en el país.



(La nueva radiografía del sistema de salud).

De acuerdo con el superintendente de salud, Fabio Aristizábal, el primer dinero que el gobierno pagará es a las EPS por procedimientos o medicamentos no incluidos en el plan de salud, también habrá aportes de los departamentos al régimen subsidiado.



“La deuda que tiene el Estado hoy con las EPS puede estar cercana a los cinco o seis billones de pesos, y los departamentos le deben hoy a las EPS del subsidiado cerca de dos billones, estaríamos hablando de siete billones de pesos, la obligación del sistema total puede estar entre 15 y 17 billones”, dijo Aristizábal.



Para Elisa Torrenegra, directora de Gestarsalud, el gremio más grande del régimen subsidiado, la iniciativa es lo que le hacía falta al citado régimen para poder sanear por completo sus carteras.



“Esto lo convierte en una ventaja enorme para los prestadores del servicio y los usuarios, se va a generar liquidez, cambio en los estados financieros de la mayoría de las EPS, para que los prestadores de salud puedan sanear sus obligaciones tanto con sus proveedores, como con su talento humano y lo más importante es el gran avance que se va a poder realizar en la prestación de servicios con mejor calidad”, apuntó.



En el caso de los servicios de Caprecom de tecnologías en salud no cubiertas con la Unida de Pago por Capitación (UPC), el ministro de salud, Juan Pablo Uribe señalo que se ya inició el pago de los 514.000 millones.



También se empezarán a pagar $172.000 millones de deudas reconocidas por el mecanismo de glosa transversal a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).



“Los dineros comenzaron a girarse a 1.361 IPS (50,84%) y hospitales públicos (49,16%) de todo el país y los distritos y departamentos que más recibirán pagos son Bogotá ($29.582 millones), Antioquia ($23.104 millones), Valle del Cauca ($22.318 millones), Barranquilla ($13.993 millones) y Atlántico ($12.529 millones)”, dijo el ministro.



La idea es que todos los departamentos se comprometan con el acuerdo para evidenciar avances reales.



“Ya empezó Antioquia, esperamos que los demás departamentos se comprometan en este esfuerzo y el gobierno avance en la complementación de todos los recursos necesarios”, explicó Torrenegra. Según la directiva solo con estos recursos se podrá enfocar completamente el sector en el mejoramiento de la calidad, de la infraestructura hospitalaria y de los determinantes de salud, así como en generar un acceso eficiente y efectivo de leste sector para los ciudadanos mas vulnerables y necesitados.



Según el Minsalud, las mejoras se deben dar en tres frentes, “sin propósito no podemos trabajar juntos por el sistema de salud y ese objetivo es la Triple Meta: mejorar el estado de salud de la gente, responder a sus expectativas y garantizar la sostenibilidad financiera. Así vamos a lograr un avance colectivo del sistema”, puntualizó Uribe.



LOS MÁS BENEFICIADOS



Los hospitales públicos a los que más les girarán recursos son el Hospital Departamental de Villavicencio ($9.301 millones), el Hospital Universitario del Valle ‘Evaristo García’ ($6.673 millones), el Hospital Erasmo Meoz, de Cúcuta, ($6.476 millones); el Hospital Universitario La Samaritana, de Bogotá, ($6.411 millones), y el Hospital Federico Lleras Acosta, de Ibagué, ($5.065 millones). En el caso de las IPS están: la IPS Universidad de Antioquia ($7.096 millones), Dumian Medical, de Buenaventura, ($4.614 millones); Su Vida, de Cali, ($4.075 millones); clínica Laura Daniela, de Valledupar, ($4.061 millones), y la clínica Medilaser, de Neiva, ($3.269 millones).