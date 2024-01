Los sectores que se deben fortalecer para que el PIB suba 1,8 %, según Corficolombiana

César Pabón es el nuevo Director Ejecutivo de Investigaciones Económicas de

Corficolombiana*. Es economista de la Universidad de los Andes, con maestrías en economía y políticas públicas de la misma Universidad, y Maestría en Administración Pública– MPA/ID- de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard.





(Vea: ¿Ya se alejó el fantasma de la recesión en Colombia? Esto dice Fedesarrollo).



¿Cómo vio el final del 2023 en términos económicos?

​

El dato del ISE de noviembre sorprendió al alza. El resultado de 2,3% estaba por encima de lo previsto por el mercado y nosotros estábamos esperando un dato de 1%, entonces esto fue una sorpresa al alza, con sectores que están liderando este repunte en servicios como administración pública y de actividades profesionales. Pero otros sectores como industria, comercio y construcción siguen en recesión. De todas maneras, esto sigue mostrando los retos de crecimiento del corto y mediano plazo.



¿Se alejó el fantasma de la recesión?



Sí fue un dato importante el tercer trimestre. Si uno ve el crecimiento mes a mes, había mostrado contracciones. Creemos que va a ser el dato de diciembre el que confirme que el cuarto trimestre será positivo, es decir, que el tercer trimestre fue en el que la economía tocó fondo y en el cuarto lo que estamos pronosticando es que va a ser positivo. No obstante, hay que destacar, que es un leve rebote y el panorama de crecimiento sigue siendo retador y probablemente la economía del 2024 va a seguir por debajo de su potencial. La perspectiva para el 2023 es de un PIB que crezca 1,2%.



¿Y cómo ven el 2024?

​

Tenemos un pronóstico de crecimiento del 1% que básicamente se explica por dos factores: se va a agotar el principal motor de crecimiento que es el consumo de los hogares, esto relacionado a que esperamos que el mercado laboral tenga un debilitamiento y eso va a ser que el consumo de los hogares sea peor de lo de lo que fue en 2023, y el segundo tema es la tendencia que hemos visto de la inversión privada, pues ha tenido un muy mal desempeño y esperemos que se mantenga como resultado de la incertidumbre en sectores como infraestructura, construcción de vivienda, energía e hidrocarburos.



(Vea: Dividendos, bajas tasas y gangas, detrás del repunte de la Bolsa de Valores de Colombia).



La inversión es la semilla del crecimiento y hemos visto que en los últimos 18 meses se estancó. Existe la posibilidad de reactivar el aparato productivo, impulsar el crecimiento mayor al que esperamos este año, es decir que el 1% es como manteniendo lo que hay, pero vemos un espacio importante para reactivar el aparato productivo, y se requiere adoptar medidas audaces en proyectos de infraestructura, agilizar la entrega de subsidios de vivienda y dar señales regulatorias adecuadas para impulsar la inversión y la construcción de confianza entre el sector público y privado. El pronóstico es de 1% pero hay un espacio de mejora.



¿Y de cuánto sería el PIB bajo esas condiciones?

César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana Cortesía

Con un panorama más optimista, PIB del 1,8%.



¿Cómo evalúa la baja en la perspectiva de S&P?

​

No fue sorpresiva la decisión, por dos factores: Las mayores tasas de interés a las que el Gobierno se endeuda y un menor crecimiento y en la medida que la economía no tenga impulso, va a ser muy difícil garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Es una advertencia, pero lo importante es que tomen las medidas para superar este desafío y enfocarnos en la actividad económica para mejorar el empleo y el bienestar.



¿Por dónde se moverá la economía?

​

El proceso de ajuste que inició en 2023 continuará. Bajo crecimiento acompañado de un descenso de la inflación y las tasas de interés. Esto va a tener incidencia en el mercado laboral, que se espera tenga un deterioro que limite el gasto de los hogares, pero los programas sociales podrán compensar parte del impacto.



Uno de los sectores que mejor desempeño ha mostrado es el agropecuario y hasta ahora el fenómeno de El Niño no ha sido como se esperaba.



(Vea: Así les iría a la inflación, dólar, PIB y las tasas en 2024, según encuesta del Banrep).



Las alarmas se prenden con las obras civiles, que están estancadas. Esperamos que se hayan contraído el 14% en 2023 y para este año crecerían 1,5% y sectores con bajo desempeño son comercio e industria y con la disminución de las tasas empiecen a surtir sus efectos.



¿Cómo ve la cartera?

​

El sistema financiero demostró solidez para enfrentar el aumento de la cartera vencida asociado al ciclo económico y la deceleración.



¿El plano fiscal es apremiante?

​

Hay incertidumbre con el tema de la no deducibilidad de las regalías y el componente del faltante de ingresos de litigios de la Dian.



El Ministerio de Hacienda en consciente del faltante fiscal de un punto del PIB y el plan es hacer un ajuste en el Presupuesto para cumplir con la Regla Fiscal.



¿Cuánto disminuirán las tasas el Banco de la República?

​

Esperamos que unos 500 puntos básicos y que cierre el 2024 en 8%.

(Vea: Deuda externa se mantiene por encima del 50% del PIB).



Holman Rodríguez Martínez

Periodista Portafolio