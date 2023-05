Ningún segmento se salvó de caída en ventas de vehículos

Archivo particular

Al golpe por otro mes de caída en ventas del sector automotriz, se suma que renglones que se mantenían fuertes comenzaron a caer como el caso de los híbridos que bajan frente a igual mes del año pasado y los automóviles y en el caso de los eléctricos caen frente a marzo pasado.



Los datos de matrículas suministrados por el Runt, en abril dan cuenta de que se matricularon 13.740 vehículos nuevos presentando una disminución del 33,4% respecto a abril del 2022.



Según Fenalco y la Andi en el acumulado de los cuatro primeros meses se han matriculado 60.597 vehículos nuevos, presentando un decrecimiento del 22,4% respecto al mismo período del 2022.



Por ello, Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior y sector automotor de Fenalco señaló que “se tornan preocupantes las cifras del Runt para abril pasado, ya que representan una caída del 33% en matrículas de vehículos con relación a igual período del año pasado. De la misma manera en relación con el primer cuatrimestre la caída va en 22%”.



Pero además agregó Visbal: “Muy preocupante, adicionalmente la caída en el mes de abril de un 40% en los vehículos de carga, lo cual sí comienza a mostrar un decaimiento en la economía”.



Los que caen

Por renglones, en el cuatrimestre, las ventas de automóviles caen 44,7%, el año pasado al cierre de abril se habían matriculado 33.362 unidades y este año apenas van 18.450.



En híbridos, la venta cae un 35,7% en abril con relación a igual mes del 2022.



Y si bien la venta de vehículos eléctricos crece el 33,6%, respecto a abril del 2022. En abril se vendieron menos carros que en marzo de este año.



La alerta que presenta el Vicepresidente de Fenalco sobre los vehículos de carga, muestra que en camiones el año pasado sólo en abril se colocaron 1.380 unidades, mientras que este año apenas se matricularon 825 máquinas. Pero cuando se mira el cuatrimestre la caída si bien es más suave también alcanza el 11,8%.



De otra parte, el presidente de Andemos, Oliverio García, señaló que: “las altas tasas de interés han frenado el consumo de bienes durables, entre ellos el mercado de vehículos, por lo que es fundamental que el sector financiero rompa el ciclo a alzas de interés para mitigar el impacto del costo del dinero”.



García no se quedó ahí y coincidió con Fenalco al destacar que “las cifras también indican que el PIB debe estar contrayéndose de acuerdo a los pronósticos para el 2023. De manera que si queremos conservar los empleos y el recaudo, debemos trabajar desde el Estado en políticas públicas que incentiven la dinámica del sector por su efecto multiplicador en la economía”.



El sector completa siete meses de contracción y “hasta ahora el Gobierno que destacó la industria automotriz como importante y que habla de la transición energética no parece darse cuenta de lo que está pasando en su propio patio”, señaló un gerente de concesionario que prefirió no dar su nombre.



A la crisis de demanda hay que sumar el hecho de que todos los segmentos se siguen quejando de la lentitud con la que fluyen los trámites en la actual administración pues sólo los certificados ambientales pasaron de ser una gestión de 20 días, lo cual ya era alto, a 120 días y en algunos casos aún “en espera”.



La certificación es un trámite burocrático, pues antes de que un modelo entre a circular en el país debe cumplir con los certificados internacionales y las normas locales que son probados, pero de ahí en adelante cada carro de esa referencia y modelo, simplemente adjunta los documentos para obtener la certificación y ahí es la espera de 120 días.



CÉSAR GIRALDO

Subeditor de Portafolio