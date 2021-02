‘Seguiremos con las pruebas virtuales’

El desarrollo de las pruebas de Estado de manera virtual era un reto con el que no contaba el país, pero al que tuvo que medirse por las medidas de contingencia para evitar la propagación del coronavirus.



El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, Icfes, decidió que las pruebas Saber Pro para las carreras técnicas y tecnológicas se realizaran de manera virtual, y luego sumó las Saber 11 y Saber Pro.



En materia de tecnología, esta Amazon Web Services, AWS, con Cognos Online, un socio de soluciones integrales de educación virtual y la nube Azure y la nube AWS, y herramientas como Amazon API Rekognition y DynamoDB.



Abby Daniell, gerente de desarrollo de negocios del sector público de Amazon Web Services y Mónica Ospina, directora del Icfes explicaron que viene en 2021 con las pruebas y a que otros retos se enfrenta el país.



¿Cómo le fue al país en este ejercicio y que trae el 2021?



MO: Realizar estas pruebas en pandemia, nos ponía ante el reto de la custodia de la prueba como tal. También la verificación de que la persona que está haciendo la prueba sea la que se lleva el crédito por la misma y que no exista fraude.



El Icfes ya había hecho pruebas electrónicas pero no las de Estado, pues requieren de un nivel más amplio, deben ser en todo el país y en donde no se puede tener un control del ambiente como tal.



Buscamos la solución completa, buscamos que se pudiera almacenar todos los datos, que hubiera vigilancia durante la realización y la posibilidad de brindar soporte y ahí se sumaron distintas empresas y respuestas desde AWS.



Empezamos con dificultades, porque la infraestructura tecnológica que requiere la prueba es enorme y más a una gran escala por más de cinco horas, demanda una nube con muchos controles de seguridad y que no haya perdida de información.



¿La prueba tuvo un mayor alcance?



MO: Se inició con 72.000 estudiantes, 36.0000 por día y aprendimos de lo que implica no solo en software sino en personal, porque hay personas en al menos cinco países haciendo controles y monitoreo.



Logramos un alcance más grande que el esperado en pruebas en sitio (85 municipios) ya que con las virtuales alcanzamos a 1.090 municipios. Luego definimos las Saber Pro para 211.000 estudiantes y la prueba Saber TyT para 80.000 más y atendimos a más de 400.000 evaluados.



¿Cómo se hizo?



AD: Con las herramientas de AWS, el Icfes pudo ejecutar 75.000 pruebas con un pico de 13.900 estudiantes conectados simultáneamente, con Amazon Rekognition, aseguramos la fiabilidad en la ejecución de las evaluaciones, verificamos la identidad de cada estudiante y comparándola con su identificación a través de una captura fotográfica cada 10 segundos, solo con esa herramienta capturamos más de 34 millones de fotos, evitando el robo de identidad y posibles plagios.



En la sesión de pruebas de septiembre hicimos pruebas pata 815 personas que se encontraban en países como Estados Unidos, Nueva Zelanda y diferentes lugares de Europa. Esa vez hubo 3,5 millones de análisis faciales durante este día y 12,5 millones de análisis de objetos gracias al Amazon API Rekognition y el Icfes alcanzó un pico de 8.000 usuarios simultáneos.



Por la cantidad de información que este examen genera, Amazon DynamoDB fue la herramienta clave para la base de datos, migración de la información e inicio en plataforma virtual.



Este proyecto tiene una magnitud enorme, se hace un análisis que requiere estudiar más de 15 millones de objetos y rostros por segundo.



¿Hubo cambios en los resultados? ¿ se está aprendiendo en la virtualidad?



MO: Si, comparamos con los años anteriores, el cambio en la realización de la prueba no contaminó lo evaluado estamos hablando de una alta confiabilidad solo en 2 de 154 preguntas no tuvimos un resultado esperado, pero en esto tanto nosotros como los estudiantes estamos aprendiendo del nuevo modelo.



¿Qué se viene en 2021?



MO: Mucho análisis de lo que aprendido como institución, ya hemos avanzado en la realización de estas pruebas en población en condición de discapacidad, creemos que igual tras la pandemia va a ser difícil devolvernos a donde estábamos y hemos visto muchas ventajas de esta nueva forma.



Podemos llegar a cada casa para hacer la evaluación, se hace en menos tiempo y vemos la oportunidad que sale para continuar con las pruebas virtuales y en el poder usar la tecnología en pro de la educación.



Estamos sorprendidos de la conectividad del país, no lo teníamos en el inicio de 2020 y vimos esta solución y lo logrado, así que esperamos que la prueba Saber 11 calendario B el 21 de marzo se aplique igual.