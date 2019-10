Según Peñalosa, TransMilenio por la Av. 68 y el POT siguen

La propuesta que la alcaldesa electa, Claudia López, le hizo al alcalde Enrique Peñalosa en el proceso de empalme no fue aceptada. El mandatario aseguró que el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que tramita en el Concejo mejorará la manera de vivir en la ciudad.



El encuentro con la alcaldesa electa se prolongó por tres horas, al término de las cuales Claudia López confirmó que el mandatario en ejercicio no había aceptado su petición.



(Este es el plan económico de Claudia López para Bogotá).



López llegó faltando cinco minutos para las 10 de la mañana de este martes, e hizo su ingreso por el parqueadero de la carrera 9.ª con calle 10.ª del Palacio Liévano. Entre tanto, la segunda propuesta del nuevo gobierno que tampoco fue aceptada por Peñalosa está relacionada con abstenerse de licitar la troncal de la avenida 68-calle 100.



El alcalde recordó que lleva cuatro años trabajando para sacar el metro adelante y los expertos de Sistra, que fueron contratados por la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), dijeron que tanto esa troncal como la de la avenida Ciudad de Cali son indispensables para completar el proyecto metro para la ciudad.



Peñalosa dijo que con estas dos troncales se está hablando de 400.000 pasajeros movilizados y que hay un contrato firmado y dos Conpes aprobados. “La troncal 68 es parte integral del proyecto metro, y estos contratos no pueden ser cambiados por nadie”.



Después de tres horas de diálogo, López dijo que tuvo una conversación cordial con el alcalde y confirmó que no había aceptado su solicitud de abstenerse de expedir el Plan de Ordenamiento Territorial.



La mandataria electa anunció que el jueves a las 10 de la mañana será la próxima reunión para establecer la comisión de empalme que, por su lado va a estar encabezada por el exministro Antonio Navarro Wolff y por la exveedora Adriana Córdoba. Además estarán Hugo Acero y Carolina Urrutia.



Por el lado de la administración en ejercicio, el equipo de empalme lo encabezan el secretario General, Raúl Buitrago, y la secretaria de Hacienda, Beatriz Arbeláez, la secretaria Jurídica, Dalila Hernández, y el secretario de Planeación, Andrés Ortiz.



Mientras estaban reunidos, en la plazoleta central de la Alcaldía se veía el mismo ritual que se vive cada 4 años. Y esta vez no iba a ser distinto.



Los funcionarios de la Alcaldía se asoman. Los periodistas alistan sus preguntas y enfocan cámaras. Murmullos por los corredores. Y rumores. Es la visita protocolaria en esta oportunidad de la alcaldesa electa Claudia López.



Después de las fotos protocolarias, la alcaldesa electa y el Alcalde en ejercicio se reunieron en el despacho privado para hablar de los primeros temas del empalme.

López dijo que los tres temas que le preocupan son la reserva Thomas van der Hammen, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el metro.



El estado de la ciudad y los proyectos que se están ejecutando en la actualidad forman parte de la agenda que ocupará al comité durante los próximos días y luego la Alcaldesa seguramente dejará conocer su equipo de Gobierno.



