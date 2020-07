Segundo día sin IVA, prueba para tiendas virtuales

El segundo día sin IVA que se realiza hoy en el país espera superar las fallas de aglomeraciones del pasado 19 de junio, pero pone a prueba las plataformas de ventas en línea que en la primera versión no estuvieron exentas de críticas de parte de los compradores.



(Lea: Las nuevas medidas de la Alcaldía de Bogotá para el Día sin IVA)





El acceso fácil a las páginas para hacer compras efectivas, la información correcta y clara de las ofertas y la confiabilidad en los medios de pago serán los temas que se evaluarán al finalizar la jornada.



(Lea: Día sin IVA: ¿hasta qué punto es buen negocio pagar a crédito?)



Los interesados en tener este beneficio en la compra de electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones, lo recibirán si compran por medios virtuales. Para el resto de categorías las personas si podrán ir a las tiendas físicas en zonas y centros comerciales.



(Lea: Precios, publicidad y otros lineamientos para próximos días sin IVA)



Centros comerciales como Arkadia, en Medellín, y el Edén y Plaza Central, en Bogotá dijeron ayer que tienen toda la operación lista para que sus clientes aprovechen de forma ordenada este segundo día sin IVA.



En Bogotá, para el día sin IVA regirá el pico y cédula, mientras que la Alcaldía informó que Ktronix no abrirá ninguna de sus sucursales este viernes porque, precisamente, vende elementos que no se pueden comercializar de manera presencial.



“Otro de los acuerdos pactados para esta jornada fue con Alkosto, que se comprometió a tomar todas las medidas en materia logística y de seguridad para su operación en este día”, dijo la alcaldía.



Germán Rueda, viceministro de la Economía Digital del Ministerio de las TICs, confía en el día sin IVA de hoy sea exitoso. “Vamos a hacer un mayor énfasis en el comercio electrónico y nuestra invitación a que compren sin salir de casa”, dijo el funcionario en un foro organizado por Innpulsa.



Reconoció que en la primera jornada las plataformas no imaginaron la alta respuesta de los consumidores. “Hemos tenido conversaciones para que se garantice un flujo de información mucho más fácil desde el punto de vista de infraestructura”. Agregó que el Ministerio de las TICs hizo un llamado a los operadores de telecomunicaciones para asegurarse de la calidad en la conectividad.



María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, dijo que es clave que el consumidor planee su compra y tenga una elección anticipada de lo que va a comprar y los horarios de atención en la tienda virtual. De hecho, se espera que la preventa sea un factor que favorezca la operación.



“Hay que aprovechar este desplazamiento del consumidor de lo presencial a lo digital para que el consumidor se sienta tranquilo de comprar en Internet. Es clave que tenga una conexión segura y robusta y debe ser celoso con los datos personales de su medio de pago”, advirtió la dirigente gremial. Además del día sin IVA, desde hoy y hasta el 6 de julio será el Cyberlunes.



El Viceministro anotó que en el tema de la seguridad, es clave que los empresarios ofrezcan herramientas con las que el consumidor se sienta confiado. Por otro laso, señaló, debe haber un comprador que esté alineado con los buenas prácticas para comprar en línea. Por ejemplo, las conexiones seguras, son fundamentales para evitar una suplantación, advirtió.



Por su parte, Francisco León, director de PayU Latam, dijo que aparte de sus propios sistemas que blindan la información de los medios de pago, “venimos trabajando muy fuertemente desde hace varias semanas haciendo ajustes haciendo upgrades (mejoras) a la plataforma con el fin de poder suplir la demanda que esperamos ”.

Para el ejecutivo, los comercios, estos también han hecho grandes inversiones en infraestructura, en servidores.



“Es importante entender que muchos de ellos no tienen sus servidores en Colombia o que al ser multinacionales dependen de sus casas matrices para poder hacer estos ajustes. Sin embargo yo creo que esta fue una de las lecciones que aprendieron los comercios del día sin IVA pasado y la mayoría ha hecho inversiones”, afirmó.



Tatiana González, CEO de People Media, firma especializada en conectar marcas con personas a través de publicidad digital, dijo que el pasado día sin IVA incrementó las ventas digitales en cerca del 300%. Sin embargo, muchos de los e-commerce colapsaron porque sus servidores se saturaron por el trafico. El desafío está en poner un plan de acción para lograr una jornada exitosa sin el caos del pasado 19 de junio”.



ENTREGAS Y DEVOLUCIONES



Hecha la compra, las tiendas o ‘online’ deben entregar de forma satisfac- toria el producto, por lo que la logística es funda- mental. Juan Pablo Pineda COO de Mensajeros Urbanos, dijo que realizar las entregas con una promesa de valor mayor a la estándar es clave para no generar falsas expectativas. A su turno, Andrés Ávila, gerente de Marketing en Zebra Technologies, habla de la importancia de la logística inversa (devoluciones).



“Estas jornadas son una oportunidad para que las tiendas en línea mejoren sus procesos, apalancados en soluciones tecnológicas que les permitan prestar el mejor servicio posible y evitar que los clientes salgan de sus casas”, dijo.