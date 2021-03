Seguro de depósitos llega a $26 billones

En caso de que en este momento se presentara un choque sistémico que hiciera entrar en liquidación a las entidades financieras, al 99,4% de los ahorradores les pagarían el seguro de depósito hasta por $50 millones de sus recursos, gracias a la reserva que administra el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin).

De acuerdo con Andrés Valencia, director del Fogafin, “todas las entidades financieras entraron a la pandemia con buenos indicadores de liquidez y con las medidas de alivio hoy están en una condiciones resilientes a la crisis, obviamente no igual a antes de comenzar la pandemia”.



El ejecutivo dice que hay una reserva que se ha ido acumulado en caso de necesitarse y “hasta el momento no hay entidades que nos necesiten”.



El fondo tiene una reserva de $26 billones, que ha ido creciendo desde hace varios años.



El director del Fogafin dijo que en Colombia la gran mayoría de personas naturales tienen unos saldos por debajo de esos $50 millones.



“Somos la última barrera de protección del sistema, pues primero se aplican las medidas de liquidez y las de carácter prudencial y además ese fondo no hace parte del presupuesto nacional,por eso no nos demoraríamos mucho en pagar el seguro de depósito”, dijo.



El Fogafin es asegurador de bancos, compañías de financiamiento, corporaciones financieras y las Sociedades especializadas en depósitos electrónicos (Sedpes).