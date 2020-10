Semana de receso, un empujón más para el sector turístico

Luego de casi seis meses de parálisis total por un largo confinamiento ocasionado por la pandemia, desde el viernes pasado Colombia entró oficialmente en la semana de receso escolar.



Esta fecha, que se extenderá hasta el próximo puente festivo del 12 de octubre, representará este año un impulso para toda la cadena turística del país.



(Activan operativos viales para la semana del receso escolar).



En cuanto a transporte, el tráfico aéreo, si bien tuvo un balance muy positivo en septiembre, pues durante el mes se transportaron más de 312.000 personas, la Aeronáutica Civil prevé que al finalizar la semana el saldo sea de una movilización de 110.000. Para ello hay habilitados 42 aeropuertos para rutas nacionales y 8 que funcionan con operación internacional.



Destinos de sol y playa como la costa Caribe están siendo de los más demandados, según reportan agencias, pero como se ha dicho reiteradamente, una de las características que va a marcar la nueva realidad del turismo, al menos en el corto plazo, será la movilización terrestre, por lo que el sector está expectantes.



(Lo que debe tener en cuenta para el acceso a playas en Cartagena).



“Esta es una semana muy importante para nosotros, pues en años anteriores ha significado un incremento de un 20% de la demanda que normalmente se moviliza por las carreteras”, resaltó José Yesid Rodríguez, presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt).



Este gremio espera un repunte frente a la movilización del noveno mes que terminó con 100.000 usuarios diarios. No obstante, se sabe que los viajes en servicio público serían inferiores a los 4 millones del 2019.



Por su parte Lupoani Sánchez, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana del Transporte Terrestre Automotor Especial (Acoltés) dice que aunque la expectativa de este año llega solo al 30% del aumento adicional de la operación, es una de las épocas más esperadas para los 95.000 vehículos, sobre todo por el balance que han registrado este año.



No obstante el dirigente gremial agrega que “lo que nos preocupa es que no exista un control sobre el vehículo particular, y que éste sea utilizado para contratación, lo cual sería muy grave, porque esos no son un servicio público”.



Y es que frente al caso de automóviles particulares, el Ministerio de Transporte estima que al final del periodo, el saldo sería de 9,9 millones de estos que habían circulado por el país.



OTROS SECTORES



El confinamiento dejó clara la importancia del transporte para la industria del turismo y por eso otros actores hacen sus estimaciones a partir de esto.



“Yo calculo que esta semana va a tener un buen tráfico. Seguramente vendrá mucha gente en carro, pues habrá expectativas muy grandes de visitar la región cafetera y a la vez conocer el túnel de La Línea, por lo que eso nos puede ayudar”, aseguró Jorge Ballen, gerente de Panaca.



Si bien el parque tiene una capacidad para recibir entre 3.000 y 4.000 viajeros, durante los primeros 8 días de apertura, el flujo de visitas ha sido tenue con 700 visitantes, por lo que las miras están puestas en esta temporada.



En otras ciudades como Cartagena ya quedó habilitado desde el viernes pasado el Castillo de San Felipe de Barajas, uno de los principales atractivos de la capital de Bolívar. Asimismo, en medio de esta “nueva normalidad”, los turistas podrán seguir visitando el mar, pero bajo el seguimiento de protocolos ya establecidos en pilotos, como el de Playa Azul en la Boquilla.



“Los viajes individuales de preferencia en hoteles vacacionales, seguirán aumentando con una mejor proyección de ocupación”, resaltó la marca Hoteles Estelar. Esta cadena, con 11 destinos en Colombia cerró con una ocupación del 17% en septiembre, mientras que en el 2019 la semana de receso cerró con el indicador en 71,6%.



De otro lado, es importante destacar que el primer gran hito de reactivación para el sector es que el Gobierno Nacional, en cabeza del Fondo Nacional del Turismo (Fontur), realizó el fin de semana una caravana en el Meta para impulsar la promoción hacia los Llanos Orientales.



“Queremos con actividades como esta invitar a los colombianos a recorrer de nuevo y con autocuidado, los diferentes atractivos de las regiones. Aquí lo importante es promover una reactivación responsable del turismo intermunicipal”, destacó Raquel Garavito, presidente de Fontur.