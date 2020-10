Septiembre marcó nuevo máximo en ahorro pensional en Colombia

Archivo particular

Septiembre marcó nuevos máximos en el ahorro pensional de los colombianos, luego de que el valor de los fondos pensionales aumentaron hasta los $293, 7 billones, recursos correspondientes a pensiones obligatorias y que peso a peso son propiedad de los trabajadores.



“Las cifras observadas a septiembre son el reflejo de la pronta recuperación del ahorro pensional de los trabajadores, tras haber experimentado una de las coyunturas más complejas en la historia reciente, por cuenta de la pandemia del Covid”, destacó Santiago Montenegro Trujillo, presidente de Asofondos, gremio que representa las administradoras de los fondos de pensiones: Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia.



Montenegro señaló que “los fondos de pensiones obligatorias no solo han recuperado las pérdidas presentadas, sino que, en agregado, acumulan una valorización en lo corrido del año.”



Es así como los rendimientos para los primeros nueve meses del año llegaron a $7,05 billones. Si se analiza el desempeño de los fondos desde 2011, cuando empezó a operar el esquema de inversiones multifondos, los rendimientos llegaron a $130 billones.



¿CÓMO LES FUE A LOS PORTAFOLIOS PENSIONALES?



El análisis aborda el comportamiento de los portafolios desde marzo pasado, cuando se produjo la mayor caída, principalmente, por cuenta del Covid-19. Todos los portafolios: mayor riesgo, moderado, conservador y retiro programado, recuperaron plenamente las desvalorizaciones observadas en marzo.



Es así como una inversión de $100, al 31 de marzo, en el fondo moderado ya representaba $111,2 al cierre de septiembre.



Por su parte, esta misma inversión en los portafolios de mayor riesgo, conservador y de retiro programado, se incrementó hasta $115,2, $109,9 y $107,8, respectivamente.



“Es importante tener en cuenta que los periodos de recuperación, ante cambios en los ciclos económicos o crisis súbitas, pueden variar y, en este caso particular, pese a que afrontamos la peor crisis de la historia moderna de Colombia, vimos en pocos meses normalizarse la situación”, dijo el dirigente gremial.



Es importante que los afiliados a los fondos de pensiones y quienes hacen seguimiento y analizan el sector, recuerden que el ahorro pensional aquí o en cualquier parte del mundo se construye en décadas y que momentos de alta volatilidad, como los experimentados este año, son temporales y no afectan el ahorro pensional de los colombianos en el largo plazo.