Servicio celular sin recargos entre Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia

Los ciudadanos de los países miembros de la Comunidad Andina (CAN) podrán usar su servicio celular pospago sin recargos de itinerancia ("roaming") internacional desde enero de 2022, informó este sábado el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de Ecuador (MINTEL).



"Desde el 1 de enero de 2022 no se aplicarán recargos por 'roaming' internacional pospago en la Comunidad Andina, es decir podrás comunicarte sin pagar más. Avanzamos en la integración digital y damos pasos firmes en beneficio de los ciudadanos andinos", publicó en su cuenta de Twitter.

En su cuenta de esa red social, el jefe de Estado, Guillermo Lasso, celebró la "buena noticia" y aseguró que se fortalece "la conectividad en la Presidencia Pro Tempore de Ecuador en la Comunidad Andina".



Según un comunicado del MINTEL, se deberán aplicar las mismas tarifas (precios) en voz, datos y SMS que en el país de origen, es decir "los usuarios no tendrán que abonar ningún recargo adicional por 'roaming' en los países de la CAN", insistió.



"La medida aplica para los usuarios internacionales el Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú", reza el escrito antes de apuntar que en el caso ecuatoriano "se beneficiará a 3,5 millones de ciudadanos aproximadamente que mantienen planes pospago".



El Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones (CAATEL), organismo especializado en materia de telecomunicaciones de la CAN, presidido por el MINTEL, aprobó el viernes la resolución en cumplimiento a la decisión andina 854, indicó el Ministerio en el comunicado.



EFE