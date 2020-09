Si la empresa incumple con medidas de bioseguridad, no vaya al trabajo

Gracias a la reapertura económica, muchos sectores, empresas y emprendimientos han podido reactivar gradualmente sus actividades, eso sí, cumpliendo los protocolos de bioseguridad que les corresponde.



Sin embargo, por la urgencia económica y otros motivos, puede suceder que algunas empresas o empleadores decidan retomar actividades sin acatar las normas de las autoridades, enfrentando sanciones o cierres.

¿Qué hacer cuando no se cumplen los protocolos?



Es común ver en la calle a personas indisciplinadas con las medidas de autocuidado o haciendo mal uso del tapabocas, pero no permita que en su empresa se repita esa situación.



Inicialmente, “puede radicar su queja ante la Alcaldía del lugar donde está ubicada la empresa o se realiza la labor, ya que son los entes a quienes les fue encargada la vigilancia de la implementación y ejecución de los protocolos”, explica Jorge Palacio, abogado asociado de Barrera Palacio Abogados.



Si se encuentra en Bogotá, poner la queja es aún más fácil. Solo basta con denunciar la situación en la línea 195 o enviar un correo electrónico a denuncias@gobiernobogota.gov.co.



LAS CONSECUENCIAS DE NO CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD



Según Palacio, “la empresa o empleador que incumpla las medidas sanitarias, podrá ser objeto de multas sucesivas hasta por diez mil salarios mínimos diarios ($292.601.000 para 2020) o la orden de suspensión de actividades total o parcial”.



Asimismo, “el que viole la medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años”, indica el artículo 368 del Código Penal.



EL AUTOCUIDADO ES TAREA DE CADA PERSONA, PERO LOS LÍDERES DAN EL EJEMPLO



Si su empresa le exige trabajar nuevamente de manera presencial, debe contar con medidas seguras para funcionar, ya sea promoviendo el uso de tapabocas permanente y material de desinfección.



En caso de que su jefe o la empresa no cumpla las condiciones de bioseguridad, usted “puede negarse de manera legítima a prestar el servicio, ya que son medidas de salud pública y obligatorio cumplimiento”, afirma Palacio.



Además, el experto le dijo a elempleo.com que el trabajador tiene la facultad de presentar su “renuncia justificada y reclamar el pago de la consecuente indemnización por despido”.



Claramente, con la situación de desempleo en el país, esta no es la mejor opción. Por ello, tanto empleados como empleador deben poner de su parte.



Y aunque el trabajador puede negarse a laborar por el incumplimiento de protocolos, no puede hacerlo por el temor general al contagio.



LAS GUÍAS ESTÁN PARA CUMPLIRLAS



El Ministerio de Salud ha dispuesto una amplia cantidad de resoluciones con los parámetros y protocolos bajo los cuales un determinado sector económico puede operar sin arriesgar a sus empleados. Para conocerlos haga clic aquí.



Así, cada empresa podrá tener clara su actividad económica, solicitar permisos y atender los protocolos que dicta dicha entidad. Algunos sectores cuentan con medidas específicas de bioseguridad como la industria manufacturera, el sector transporte, el caficultor, el sector construcción, entre otros.



