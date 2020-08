‘Si no hacemos reformas seguiremos con el status quo’

En sus 50 años de existencia, Fedesarrollo ha logrado convertirse en un actor importante para algunas de las decisiones que ha tomado el país en materia económica. Ahora, en un momento difícil para Colombia, trabajan en una hoja de ruta de reformas estructurales con las que buscan apoyar el plan de crecimiento para el país, una vez pasen los peores momentos de la pandemia.



Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, habló sobre esos desafíos que tiene que enfrentar Colombia.



¿Cuáles son las características que han marcado a Fedesarrollo?



Hay tres elementos. El primero es la independencia, el segundo es el rigor académico y el tercero, relacionado con lo anterior, es la incidencia que ha tenido en las discusiones claves de política pública.



Hicimos un balance también de los cargos públicos a nivel directivo que han ocupado las personas que han estado acá en estos 50 años y las cifras que tenemos es que Fedesarrollo ha contado con personas que han ocupado 49 ministerios, 52 viceministerios, tres gerencias y 12 codirecciones del Banco de la República. Eso muestra que esta es una institución que forma una tecnocracia.



Si se le tomara una foto al Fedesarrollo de hace 50 años y el de hoy, ¿cuál ha sido la evolución?



Hoy tenemos un capital humano mucho más amplio, más diverso y especializado. Se están mirando temas que no se miraban antes. Cuando arranca Fedesarrollo, el énfasis eran los temas macroeconómicos y sociales, y lo que se ha logrado en los últimos años es consolidar nuevas líneas de investigación.



Un ejemplo de eso son los temas de justicia y corrupción, equidad de género, y todos lo relacionado con desarrollo sostenible. Además, en enero nos despertamos con esa maravillosa noticia con que Fedesarrollo fue catalogado como el número uno entre 1.023 centros de pensamiento de Centro y Suramérica.



Teniendo en cuenta esa trayectoria, ¿qué se viene para el centro?



La complacencia no es una buena consejera. Si bien estamos por buen camino, hay que proyectar la entidad hacia adelante y eso requiere entender las nuevas realidades y ver que hay unas líneas fundamentales, como la de equidad de género, instituciones y justicia y la de desarrollo sostenible. Y, obviamente, todos los retos que trae la crisis por el covid-19.



En ese sentido, vamos a publicar un libro en el que planteamos cuáles son las grandes reformas que debe tomar el país para retomar las tasas de crecimiento.



¿Cómo lograr un crecimiento que vaya con los objetivos de desarrollo sostenible?



Esas dos cosas no son incompatibles. El punto de fondo es que si no hacemos reformas, vamos a continuar en el status quo. Vamos a recuperar el crecimiento seguramente a niveles del 3% en el mediano plazo, pero continuaremos con problemas estructurales que tiene la economía colombiana, reconociendo los avances y la estabilidad que ha logrado.



Pero la pregunta es qué debemos hacer para dar el salto. No podemos conformarnos con salirnos de esta crisis y volver al status quo, con crecimientos de 3% o 4%, sino pensar de manera ambiciosa cuáles son esas medidas para dar un salto de crecimiento del 7% o al 8%, y que vayan en línea con el desarrollo sostenible y la equidad.



Es una agenda que será profunda y que va a necesitar decisiones desde el punto de vista de política pública y ahí Fedesarrollo está en ese rol de jugar un papel central en ese tipo de discusiones.



El Gobierno ha tomado medidas para mitigar el impacto de la crisis, ¿han sido suficientes? ¿Cuáles deben ser los caminos de acá en adelante?



Con respecto a las de corto plazo, han sido acertadas y van en la dirección correcta, pero las falencias han sido las demoras en su implementación.



Para el corto plazo creemos que es esencial hacer son dos cosas. La primera es complementar el Programa del Apoyo al Empleo Formal con uno de los incentivos a la creación de empleo formal concretamente. El otro elemento es la importancia de articular inversiones de infraestructura pública. Ahí tendríamos que pensar en algo con pequeñas obras de infraestructura, como las vías terciarias.



En cuanto a la agenda de mediano plazo, el Gobierno tiene que implementar reformas para acelerar el crecimiento. Nosotros ya estamos trabajando en una hoja de ruta de reformas.



¿Cuál es esa ruta?



Hay 5 áreas que pueden ser útiles para poder generar mayores crecimientos. Lo primero es lo relacionado con la calidad de las instituciones y la percepción de la corrupción; lo segundo es todo lo que se pueda hacer para aumentar la competencia y tener un aparato más diversificado en el comercio internacional; lo tercero es aumentar la inversión en infraestructura. En cuarto lugar reducir la informalidad laboral, y en quinto lugar aumentar la inversión en investigación y desarrollo.



¿Le preocupa el déficit fiscal para el corto y mediano plazo?



El de este año no nos preocupa, para eso está la política fiscal. Y claro, el déficit fiscal será el más alto desde que tenemos cifras de la historia económica moderna, pero refleja la magnitud y profundidad del choque. Eso no quiere decir que no tengamos incertidumbre en las medidas de mediano plazo.



¿Cuáles son los pronósticos para el cierre de este año?



La perspectiva de crecimiento del segundo trimestre es de -16,5%, la más grande contracción en un trimestre en la historia moderna. Eso sí, la economía se ha venido recuperando paulatinamente.



Con base en eso, estamos con un rango de crecimiento entre el -5% y -7,9%, con un sesgo al -7,9%. En cuanto a la tasa de desempleo, estimamos una de 18,3% del promedio año en 2020. Esto quiere decir que vemos que la tasa de desempleo va a mejorar ligeramente en el segundo semestre.