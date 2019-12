Siete razones para movilizarse en medios sostenibles

Se plantean una serie de desafíos para optimizar el tiempo de transporte y usar un sistema de transporte eficiente, flexible y amigable con el medio ambiente.



Y es que, uno de los principales problemas en las ciudades modernas está enmarcado en los largos desplazamientos y la congestión vehicular, sin embargo, de alguna manera existe una gran aceptación social del modelo actual, así como desconocimiento.



Es por esto que, Ecomotores Internacional S.A.S (EcoMI), revela una lista de las razones por las que usar un vehículo, moto o patineta eléctrica, contribuye significativamente al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, convirtiéndose en una solución amigable, no solo con el medio ambiente.



1. Disminución de la contaminación atmosférica. Al reducir el uso de automóvil, se reduce la combustión de gasolina, dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), macropartículas, entre otros; que representan el 30% de los gases contaminantes emitidos por el tráfico en todo el mundo.



2. La salud. Con la disminución del uso de combustibles fósiles y de emisiones de gases efecto invernadero se reduce el impacto negativo en el medio ambiente y en la calidad de vida de las personas, ya que estas emisiones afectan el sistema cardiaco y respiratorio, ocasionando enfermedades que reducen la esperanza de vida.



3. Reduce los problemas de congestión y estrés. La movilización en la ciudad tiene un objetivo y es guardar la distancia entre un lugar a otro, este es el propósito real de cualquier medio de transporte; sin embargo, la congestión vehicular dificulta este proceso. Con el uso de ciclo rutas que permiten el acceso a la patineta eléctrica y tienen cobertura en todas las zonas de la ciudad, se mantiene la distancia y tiempo proyectado de desplazamiento, facilitando el acceso a cualquier lugar de destino. En Bogotá, contamos con 540 km de ciclorruta.



4. Reduce el ruido. Un sistema de transporte eléctrico contribuye a la descontaminación auditiva generada por los pitos y bocinas de uso común en las carreteras.



5. Representa un ahorro para el bolsillo. El uso de la micro movilidad eléctrica reduce gastos en gasolina, parqueaderos y uso de transporte masivo, si fuera ese el caso, se estima un ahorro de alrededor de $100.000 pesos colombianos al mes, que los ciudadanos ya no tendrían que gastar en buses públicos.



6. Disminución de accidentes viales. Este es un problema de primer orden en el país, el número de víctimas mortales en carretera y zonas urbanas a mitad de año del 2019, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ha dejado 4.761 personas fallecidas y 25.476 lesionadas.



7. Calidad de vida. Según un estudio de Inrix que analiza los datos de movilidad de 1.064 ciudades en 38 países, Colombia es el país del mundo que más horas pierde en los trancones de la hora pico, se trata de 47 horas malgastadas al año. Este tiempo perdido representa también horas sin compartir con la familia, sin hacer ejercicios lúdicos, entretenimiento o descanso, actividades que mejorarían altamente la calidad de vida los colombianos.



“Limpiar el aire que respiramos es un compromiso de todos, contribuir al no embotellamiento de la ciudad también es una acción responsable con la movilidad de la ciudad, es por esto que existen alternativas reales para que los desplazamientos sean posibles” aseguró, Cecilia.