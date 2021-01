Siete retos que enfrenta el comercio minorista en 2021

Con el fin de la temporada navideña los retailers empiezan a mirar hacia lo que traerá el 2021. Se espera que haya una importante recuperación en el sector y existe una gran expectativa pues con la aplicación de la vacuna en diferentes mercados se abre la posibilidad de volver a una normalidad como la vivida antes del COVID-19.



A pesar de esto, el reporte ´Retail in the Eye of the Storm´ elaborado por Boston Consulting Group (BCG) muestra que lo más probable es que los retailers enfrenten una desafiante recuperación que durará por lo menos entre 15 y 20 meses más.



Si bien los retailers han implementado cambios drásticos para mantenerse a flote durante la pandemia hasta el momento, solo han llegado al ojo de la tormenta, con mucho más por venir. La eventual recuperación dependerá de qué tan profunda sea la posible recesión en 2021 y de cualquier apoyo adicional ofrecido por los gobiernos para los consumidores y las empresas.



Por lo tanto, de acuerdo con el estudio de BCG es probable que los retailers se enfrenten a un camino más largo y desafiante hasta 2022. Es importante tener en cuenta que durante este periodo, los nuevos comportamientos y tendencias de los consumidores, que emergieron de la crisis, se arraigen más.



Con la distribución de la vacuna, todos los retailers están optimistas esperando una rápida recuperación. Para lograr este objetivo y pensar en un escenario de recuperación en el tercer trimestre del 2021 se requiere que varias vacunas altamente efectivas hayan sido aplicadas en el último trimestre del 2020 y que una gran mayoría de la población de adultos mayores estén vacunados para el tercer trimestre del 2021.



Esto implicaría que las tendencias de consumo se movieran hacia patrones pre-COVID-19 en un periodo de tiempo más corto y menos negocios cerraran a medida que los consumidores aumentan lentamente su gasto hacia los niveles anteriores al COVID-19.



El escenario más realista tiene resultados más desafiantes, los cuales se obtendrían hasta el primer trimestre del 2022. Este tipo de recuperación es más probable si varias vacunas de eficiencia moderada contra el COVID-19 son aplicadas a principios del 2021. Además, hay una menor aceptación de la vacuna debido a los desafíos de la cadena de suministro y/o la falta de confianza de las personas.



Esto generará que las tendencias de los consumidores se mantengan y permanezcan casi de manera permanente. Por esta razón, los retailers tendrán que repensar completamente sus estrategias y prioridades operacionales.



El reporte Retail in the Eye of the Storm ofrece siete acciones clave que los retailers deberían tener en cuenta para salir adelante frente a los escenarios planteados:



1. Alinee el surtido y el formato para satisfacer mejor las necesidades cambiantes de los consumidores

2. Conserve la agilidad organizativa de la crisis y utilice los datos para convertirse en tomadores de decisiones más rápidos que la competencia.

3. Sea preciso en las ofertas de valor para los clientes que necesitan negociar.

4. Gestione rigurosamente los costos para garantizar la liquidez a pesar de las condiciones económicas y pandémicas cambiantes.

5. Continúe redefiniendo la experiencia en la tienda para salvaguardar la salud de los clientes y empleados.

6. Mejore la oferta y la rentabilidad del modelo de comercio electrónico.

7. Construya la red de tiendas del futuro, respaldada por una cadena de suministro flexible y robusta.



“Los cambios en las empresas de consumo y retail han sido drásticos, pero para prepararse deben ir más allá de lo que ya han logrado, volviendo a concentrarse en acciones a más largo plazo, como repensar sus surtidos para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores, administrar los costos de manera agresiva (y crear una oferta de valor distintiva financiada por los ahorros), continuar redefiniendo la experiencia en la tienda, mejorar la rentabilidad del comercio electrónico y construir una red de tiendas adaptada a la nueva realidad, respaldada por una cadena de suministro flexible y robusta”, aseguró Sandro Marzo, Managing Director & Partner y responsable de las prácticas de Consumo y Retail en América Latina de habla hispana de BCG