Sigue enredado trazado para la ‘Línea Negra’

En una verdadera papa caliente se ha convertido para el Gobierno Nacional la ampliación de la llamada ‘Línea Negra’, cuya delimitación tiene en ascuas el desarrollo de proyectos mineros y energéticos en la zona norte del país.



El trazado, que inicialmente estaba en manos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) porque se consideraba un tema técnico, ahora está en las del Ministerio del Interior por ser de materia social.



Al indagar con voceros del Igac sobre la ampliación de la ‘Línea Negra’, explicaron a Portafolio que el Decreto 1500 de 2018 referente al tema y que dicta el establecimiento del un nuevo polígono para delimitar el territorio tradicional y ancestral de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), no es de su competencia en una primera instancia.



“Nuestra misión se orienta a desarrollar e implementar políticas en materia de cartografía, agrología, catastro y geografía, y no contempla asuntos temáticos de orden cultural, ancestral y de espacios sagrados”, subrayaron.



Así, hasta que el Ministerio del Interior, entidad que asumió el caso, no defina el tema sobre la ancestralidad de las cuatro comunidades indígenas y sus respectivos “espacios sagrados”, sumado al estudio y/o análisis que viene realizando el Igac a los documentos técnicos elaborados previamente a la expedición del citado Decreto, derivado de mesas técnicas de trabajo con otras entidades del Estado, no se podrán articular ambas visiones (técnica y cultural) para el nuevo trazado de la ‘Linea Negra’.



“Es pertinente indicar que, para la adopción de este espacio dentro de la cartografía oficial, el Igac requiere la delimitación por parte de la entidad competente en el tema ancestral y cultural de comunidades indígenas”, subrayó la fuente consultada del Igac.



Por su parte, el Ministerio del Interior viene analizando el tema, estudiando toda la información pertinente al espacio ancestral de las cuatro comunidades de la SNSM, y con visitas de campo, para establecer hasta donde va el espacio ancestral.



Así, la citada cartera con su información levantada, la confrontaría con la que tiene el Igac, para la nueva delimitación. Sin embargo, no hay una fecha establecida para demarcar definitivamente el espacio perimetral.



Uno de los sectores que tendría mayor impacto con la ampliación del polígono en la ‘Línea negra’ es el de energía eléctrica, ya que varios de sus proyectos con los que se busca mejorar el servicio de energía en la costa Atlántica, en la práctica cambiaría las rutas de transmisión y en algunos casos aisla a los generadores.



La razón es que mientras se define en detalle cómo quedaría trazada la nueva delimitación, estas iniciativas energéticas que están programadas para su desarrollo en departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena y de manera colateral a los demás de la Costa Caribe, se verían impactados, o incluso podrían ser cancelados, y que son piezas claves con las que se fortalecería el Sistema Interconectado Nacional (SIN).



“La expansión de líneas que entrarían a hacer parte del sistema de transmisión serían las más afectadas, sobretodo las que sacarían la energía de los proyectos de generación eólica y solar al centro del país y los departamentos de la Costa Caribe”, afirmó Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de Andeg.



El líder gremial recalcó además que, mientras no se defina con claridad cómo quedaría conformado el polígono que abarca la ‘Línea Negra’, proyectos claves de fuentes renovables no convencionales también entrarían al congelador, porque si se desarrollan, al momento de entrar en operación no podrían entregar la energía que producen al SIN.



“No habría líneas por las cuales sacar toda la corriente que demandan los usuarios en el territorio nacional. Además, terminaría también por afectar el desarrollo de las consultas previas”, subrayó Castañeda.