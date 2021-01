Sin reforma tributaria, bajaría la calificación de Colombia: Fitch

Hoy en día ya está claro que Colombia necesita una reforma tributaria, pero ahora hay otro aspecto que obligaría a llevarla a cabo: sin ese ajuste, al país le bajarían la calificación y perdería su grado de inversión.



(Lea: ¿Por qué se avecina una nueva reforma tributaria en el país?)



De acuerdo con Richard Francis, líder de la calificación para Colombia de Fitch Ratings, sin esa reforma es imposible que el país logre estabilizar el déficit fiscal y empezar a reducir la deuda pública, dos aspectos clave en su análisis.



(Lea: Gobierno confirma una nueva reforma tributaria para inicios de 2021)

¿Cómo están viendo el inicio de año en Colombia?



Tenemos un pronóstico de crecimiento de casi 5% este año, pero hay riesgos a la baja, y uno es el rebrote que ya estamos viendo. Hay una diferencia con Colombia, y es que otros países ya han empezado a vacunar, mientras que en el país este proceso va a ser mucho más lento, lo que implicará mayores impactos.



¿La recuperación económica está en riesgo?



Tenemos la esperanza de que Colombia crezca por encima del PIB potencial, aunque sea simplemente por el efecto base, pues el año pasado fue tan negativo que sería casi imposible no crecer, tendría que haber un choque muy fuerte.



Creemos que las restricciones serán este año menos duras, e incluso es posible que la gente no las vaya a seguir, lo que es malo en términos epidemiológicos, pero puede ayudar a la economía. La expectativa es de un crecimiento de 4,9%, que puede ser menor, pero no va a haber otra caída.



¿Cuáles son los principales riesgos que más presenta la economía nacional?



Además de las restricciones y la lenta distribución de la vacuna, hay dos grandes riesgos: el desempleo, que llegó a subir más de 20% y sigue elevado, y el cierre de negocios, pues muchos van a clausurar, pues la economía tardará en volver a su nivel previo.

Y más a mediano plazo, algo que es clave para nosotros y que nos preocupa es el alto déficit fiscal y la creciente deuda frente al PIB.



¿Cuánto espacio para estímulo le queda al país?



Tenemos una perspectiva negativa para Colombia, y ya está en BBB-, por lo que si bajamos la calificación, eso sería la pérdida del grado de inversión. Por eso, no hay mucho margen, hay espacio quizá este año, pero no en 2022 y en adelante.



Obviamente todos los países tienen mayores déficits y deudas, pero la media de los ‘BBB’ es de 53% del PIB, y Colombia está en más de 60%, es decir, hay una divergencia importante en el país. Y eso ya ocurría antes de la pandemia, con un 45% a nivel nacional, frente al 43% en el promedio de estos países.



La cifra de Colombia es más alta y eso hace que el margen sea pequeño; incrementar la deuda sería muy negativo para el país.



¿Es imprescindible este año una reforma fiscal?



Sí. Hay un déficit fiscal de casi 9%, y de 7,5% este año, y parte de eso es por el incremento de gastos, pero otra gran porción es estructural por una caída de ingresos o un incremento de pagos de interés, por ejemplo.



El Gobierno dijo que necesita al menos 2% de ingresos nuevos, y estamos de acuerdo. Y esto no es solo para estabilizar la deuda, sino que lo que queremos ver es que también empiece a bajar para mantener la calificación. Por lo que una reforma tributaria es necesaria para llegar a eso.



¿Cuáles deben ser las prioridades en la reforma?



En el lado de gastos no hay mucho margen para acortarlos, pues en Colombia son bastante inflexibles. Creemos que el Gobierno se tendrá que centrar en incrementar los ingresos, y eso significaría medidas como ampliar la base del IVA o quitar las exenciones en el lado del impuesto a la renta. A nosotros nos interesa que las medidas sean creíbles e incrementen los ingresos, pero cómo lo hagan, no nos importa.



¿Qué probabilidad hay de que Fitch recorte la calificación de Colombia?



Una perspectiva negativa, como la que tiene el país, quiere decir que hay un 50% de posibilidades, y esto no ha cambiado. Tendremos que ver si hay un plan creíble y si la economía realmente puede crecer más de un 3 o 3,5%, pero si hay sorpresas a la baja, podría afectar.



¿Si Colombia no hace una reforma tributaria, la probabilidad de bajar la calificación será del 100%?



Sí, podríamos decirlo así, pues hay un déficit muy elevado, y sin una reforma sería imposible el ajuste necesario para bajar la deuda, por lo que sí, es fundamental. Necesitamos ver una reforma tributaria para no bajar la calificación.



¿Cómo ven la necesidad de otras reformas como la laboral o la pensional?



La reforma tributaria es la prioridad, pero hablando de una laboral, puede ayudar con el crecimiento si introduce mayor flexibilidad en el mercado de trabajo, el cual tiene problemas estructurales y también puede ayudar a mejorar el empleo y la informalidad. Sería bueno y quizá es el momento.



Por el lado de una reforma pensional, sabemos que es importante y está en la agenda del gobierno, pero lo cierto es que desde nuestro punto de vista, es algo que puede esperar, y creo que sería políticamente muy difícil impulsar tres reformas así de importantes en un año, por lo que la esperaría para el próximo gobierno.



Esta reforma no tendría mucho impacto en el lado fiscal, pues se centraría más en cobertura y mejores pensiones e, incluso, esto supondría mayores gastos. Es importante desde la equidad, pero no es clave.



¿Esperan que haya más empresas que puedan entrar en crisis?



Es claramente un riesgo, y por supuesto hay algunos sectores en los que la pandemia tiene más impacto que otros, como restaurantes, hoteles o servicios en general, y vamos a ver más cierres, no solo en Colombia, sino en muchos países.



En esto mucho dependen las medidas de los gobiernos, pero cuanto más dure la pandemia, más complicaciones se van a presentar en las compañías.



¿Cree que Colombia va a necesitar más apoyo financiero externo?



Colombia emitió bonos por casi US$3.000 millones en estos días en el mercado externo y a tasas mejores que el año pasado; todavía tiene acceso a los mercados, así que creo que pueden obtener lo necesario. No creo que el país acuda al FMI por más dinero, y no veo problemas en el lado del financiamiento.



Rubén Lopez Pérez

Subeditor de Portafolio