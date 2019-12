Solo cinco campos suministran gas a todo el territorio nacional

En manos de cinco campos del territorio nacional recae el 80% de la oferta de gas natural que consumen los colombianos, sin embargo, dos están en plena declinación y uno hasta ahora está empezando a entregar los primeros volúmenes del combustible.



Así, prácticamente el peso de las necesidades lo atienden en mayor parte los campos de Cusiana y Cupiagua, ya que Chuchupa y Ballenas siguen en el decrecimiento de su producción, y Jobo inició sus primeros despachos hacia la costa Caribe.



Sin embargo el panorama es optimista para los analistas, que afirman que estos cinco campos pueden atender la demanda.



“Desde el Gestor del Mercado de Gas Natural, contemplando los datos oficiales, vemos que la producción de gas en Colombia es suficiente para atender los diferentes segmentos de demanda. Desde el registro de contratos, se estima que la demanda industrial y residencial estaría cubierta para los años 2020 y 2021”, señaló Andrés Pesca Ayala, vicepresidente de Mercados Energéticos de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC).

​

Pero dejó en claro que pensando en una visión de mediano y largo plazo, es fundamental el esfuerzo del Gobierno en la promoción de la exploración y en el desarrollo de yacimientos no convencionales (YNC), dado que existe un potencial interesante de fuentes de suministro de gas natural.



En el mismo sentido, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, ha insistido en diferentes escenarios que la oportunidad de los YNC no la debe desaprovechar el país.



“Lo trazó de manera clara el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el cual estima que se pueden generar inversiones adicionales por US$5.000 millones anuales, eso es el 2% del PIB. Y más allá está el tema de la seguridad energética. Tenemos apenas siete años de reservas petroleras, y las de gas son menores a diez años”, viene recalcando la funcionaria.



Aunque recientemente el campo de Jobo comenzó a entregar los primeros volúmenes de gas natural con la entrada en operación del gasoducto Jobo - Sincelejo, la citada compañía comenzará a aumentar sus despachos del combustible hasta llegar inicialmente a superar el 22% de la demanda.



En la actualidad, este campo produce 130 millones de pies cúbicos al día de gas que representa el 13% del bombeo a nivel nacional.



Pero con la apertura del citado tubo, el volumen de entrega llegará a los 210 millones de pies cúbicos diarios, lo cual es representativo si se tiene en cuenta que en Colombia se consumen entre 900 y 1.000 millones de pies cúbicos diarios del citado combustible.



Para Orlando Cabrales Segovia, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), el reto es desarrollar el potencial de gas natural en yacimientos convencionales y no convencionales. “Por un lado, tenemos recursos contingentes de 1,3 Tpc (tera pies cúbicos), es decir 34% de las reservas probadas, cuyo desarrollo está embotellado principalmente por razones ambientales, sociales, legales y contractuales.



Será labor del Gobierno y la industria hallar la solución a estos obstáculos”, dijo.

Y agregó el líder gremial que la industria está lista para avanzar en los proyectos piloto de fracking, que fueron recomendados por la Comisión de expertos convocada por el Gobierno Nacional.



“Los pilotos permitirán determinar sobre el terreno si la regulación existente es efectiva para prevenir los riesgos asociados a la actividad, así como determinar la viabilidad económica de los yacimientos.



Llama la atención, la declinación de los campos gasíferos ubicados ene La Guajira (Chuchupa y Ballena), los cuales en su mejor pico de producción llegaron a producir 700 millones de pies cúbicos diarios de gas natural.



Esto significó que la producción de los dos campos llegó a ser cerca de las dos terceras partes de lo que extraía el país, es decir, cerca de 640 millones de pies cúbicos al día.