Solo dos semanas de cuarentena en marzo hunden el PIB al 1,1%

Este viernes, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer cómo le fue a la economía en el primer trimestre del año, uno de los datos más esperados por el mercado para ir teniendo luces del impacto de la cuarentena en el PIB.



Aunque el aislamiento preventivo obligatorio en todo el país solo cogió siete días de marzo, puesto que arrancó el 25 del mes en mención, el cierre de las actividades productivas en esas jornadas terminaron pasándole una alta factura a la economía durante el tercer mes del año y, por ende, al PIB del primer trimestre.



En línea con lo anterior, el Dane informó que en marzo la economía se contrajo 4,9%, pero recordó que en enero y febrero venía bien, con tasas de 3,7% y 4,6%, respectivamente, lo cual terminó aportando a que el crecimiento del PIB del primer trimestre no registrara tasas negativas y cerrara en 1,1%.



Vale decir que en los tres primeros meses de 2019 la economía había crecido 2,9%, es decir, que respecto al mismo periodo de este año, la variación fue de 1,8%. A esto hay que sumarle que los expertos han dicho que el impacto completo del confinamiento se recogerá con datos negativos en el segundo trimestre.



De acuerdo con la entidad estadística nacional, los sectores que más crecieron en el primer trimestre fueron las actividades de agricultura, ganadería y caza con 6,8%, seguido de suministro de electricidad y gas y administración pública con 3,4% cada una.



En este punto, Juan Daniel Oviedo, director del Dane, destacó que las actividades financieras se desaceleraron desde 6,3% en el primer trimestre de 2019 a 2,1% en el mismo lapso de este año. Esto, porque aunque los indicadores de cartera son positivos; en este grupo están las aseguradoras que tienen activos de respaldo, que no tuvieron buenos rendimientos.



Respecto a los rubros que decrecieron con corte a marzo, el funcionario dijo que las manufacturas registraron -0,6%, explotación de minas y canteras -3%, actividades artísticas -3,2% y construcción -9,2%.



Según recordó Oviedo, en marzo la economía colombiana empezó a tomar decisiones respecto a la covid-19, en las que por ejemplo se cerraron las fronteras terrestres y fluviables a mediados del mes y dejaron de operar bares en la capital, entre otras medidas que hicieron que para la semana 13 de 2020 distintos sectores ya vieran afectadas sus actividades.



Con base en lo dicho, en un ejercicio que hizo Oviedo, explicó que si en la semana 13 se hubiera apagado la economía completamente, el crecimiento del PIB trimestral sería de -3.91%. Mientras que si en la cuarentena la actividad hubiera marchado a medio ritmo, el avance del producto interno bruto trimestral hubiera sido del 0,9%.



Ahora bien, ¿cómo recibieron la cifra los expertos? Para Mauricio Santamaría, presidente de Anif, fue un “pésimo dato el de crecimiento. Mucho peor de lo que esperábamos (...) Lo que más preocupa es que en marzo solo hubo 10 días de aislamiento”.



Por su parte, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, dijo que más allá del 1,1% trimestral, lo más interesante fue el -4,9% de marzo. “Nuestros cálculos indican que la actividad económica durante esos siete días de cuarentena se contrajo cerca de 36%, es una cifra alineada a la que habíamos hecho del costo económico de la cuarentena”.





Para Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, esto demuestra que con pocos días de marzo en confinamiento, toques de queda y restricciones a la oferta, “lo que nos espera en segundo trimestre va a ser muy complejo y que abril podría ser el peor mes del año. La única esperanza que tenemos es la reapertura pronta de todos los sectores de la economía”, agregó.



¿QUÉ SE VIENE?



Según explicó José Ignacio López, jefe de investigaciones económicas de Corficolombiana, “de 13 semanas del trimestre, una estuvo muy comprometida y el hecho de que la actividad económica caiga muy fuerte en esos días, eso ya alcanza a pesar para todo el trimestre. Esto apunta a que abril y mayo van a ser muy difíciles y que probablemente vamos a estar hablando de contracciones superiores al 5% en el segundo trimestre”.



En un escenario menos optimista, Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual para la región andina, dijo que “los datos confirman que el tamaño de la caída que observaremos en el segundo trimestre es de una magnitud sin precedentes. Nosotros esperamos un comportamiento en ese periodo de -13% anual”.



En línea con esta cifra, Daniel Velandia, director de estudios económicos de Credicorp Capital, expresó que acabaron de revisar sus proyecciones para el año de -2% a -5,5%. “El segundo trimestre nos está dando -13%, siendo una de las contracciones más fuertes en la historia moderna. Definitivamente, cada día de aislamiento tiene un efecto muy fuerte sobre la actividad”, añadió.



Respecto a los datos que se reflejarían concretamente en abril, Velandia consideró que la economía podría caer entre el 18 y 20%, debido a que fue el mes más complicado en la cuarentena, “todo el año va a ser negativo, no vamos a ver seguramente mes ni trimestre con datos de variación positiva durante este año, sino en 2021”.



Sobre lo anterior, Mejía de Fedesarrollo estima que “seguramente vamos a ver una contracción cercana al 30 o 25%, asociada a que hubo una cuarentena generalizada hasta el 27 de abril, luego se introdujeron nuevos sectores a la actividad económica como la construcción, pero de todas maneras las cifras van a ser muy negativas en lo corrido de ese mes”.



¿CÓMO LE FUE ESPECÍFICAMENTE A MARZO?



De acuerdo con los datos del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), publicados ayer por el Dane, como se había mencionado para marzo la economía cayó un 4,9%. En línea con esto, la entidad estadística explicó que las actividades del agro crecieron 5,6% en el mes, mientras que el comercio cayó a 12,7%, las manufacturas un 10,4% y las actividades artísticas 11,6%.



Según destacó Carlos Sepúlveda, decano de economía en la Universidad del Rosario, “estamos entrando en una etapa de aislamiento inteligente y tenemos que ver qué tan rápido se reactivan los sectores y se normaliza el funcionamiento de la economía y, adicionalmente, qué tan responsables somos en el manejo de la pandemia con un escenario de menores restricciones por los hogares”.



Valerie Cifuentes M.