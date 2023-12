Llegó la hora firmar documentos por WhatsApp

Las firmas electrónicas no son una tecnología nueva, y la gran mayoría de países ya cuenta con leyes que rigen su legalidad.

Según la entidad, el objetivo de facilitar y agilizar este trámite de tipo digital.

Certicámara, la entidad de certificación digital pionera en Colombia, implementó una solución que permite enviar notificaciones e invitaciones para firmar de manera segura a través de WhatsApp.

Según explicó, esta herramienta busca facilitar y agilizar los procesos de firma electrónica de documentos,

La solución se llama Certifirma web y permite firmar documentos electrónicos con validez jurídica, utilizando diferentes mecanismos de validación de identidad, como OTP (Contraseña de un solo uso), firma digital, preguntas de validación de identidad y reconocimiento por biometría facial.

Además, según indicó, permite compartir los documentos firmados con otros destinatarios, ya sea por correo electrónico o por WhatsApp, y verificar la autenticidad e integridad de los mismos.

Certifirma web se integra con WhatsApp de forma sencilla y segura, enviando notificaciones e invitaciones para firmar. Así, el usuario de esta plataforma de mensajería instantánea puede acceder al documento desde su celular, sin necesidad de descargar ninguna aplicación adicional, y firmarlo con unos pocos clics.



Certifirma web es una solución que tiene en el país miles de usuarios registrados, y cada mes se realizan 27.000 flujos compartidos. El tiempo de uso de firma depende del mecanismo utilizado, pero en promedio es de 1 minuto.



En la era digital, es fundamental contar con soluciones de firma electrónica que garanticen la seguridad y validez jurídica de los firmantes. Por eso en Certicámara ofrecemos Certifirma web, así evitamos que se presenten situaciones en las que alguien pueda manifestar que no firmó, por ejemplo un contrato de trabajo o de una propiedad, cuando en realidad sí lo hizo, pero lo hizo en un portal que no verifica la identidad del firmante. En consecuencia, para la contraparte podría ser tedioso comprobar que la firma es válida ante un proceso jurídico”. Aseguró Martha Moreno, presidente ejecutiva de Certicámara.



Es importante señalar que en la actualidad existen diferentes soluciones en el mercado, pero no todas garantizan la validez y seguridad que ofrecen las entidades de certificación digital como Certicámara.







Sobre Certicámara





Certicámara fue creada hace 22 años, como una iniciativa de las cámaras de comercio del país (Cámara de Comercio de Bogotá, en asocio con las Cámaras de Comercio de Medellín, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Aburrá Sur y la Confederación de Cámaras de Comercio, Confecámaras) en el marco de la llamada Ley de Comercio Electrónico (527 de 1999). Nuestro propósito es brindar seguridad técnica, jurídica y validez probatoria a la información electrónica, transacciones y documentos generados por medios virtuales, que realizan tanto personas naturales como jurídicas.