Proyectos buscarán reducir los plásticos de un solo uso

A propósito de las ideas que empiezan a surgir y que ponen a la sostenibilidad como un pilar fundamental en la futura recuperación a la covid-19, en Colombia ya hay iniciativas encaminadas hacia el aprovechamiento de residuos.



Es el caso de tres proyectos de ley que fueron radicados a finales del mes pasado en el Congreso de la República, los cuales tienen como fin desestimular el consumo de plásticos de un solo uso en todo el territorio nacional, tras ser considerados como uno de los segmentos que menos se recicla.



En primer lugar, el mismo día de la instauración del nuevo periodo legislativo, la senadora del partido Verde, Sandra Ortiz, puso a disposición del Congreso el proyecto titulado ‘Por medio del cual se prohíbe la contratación pública de los plásticos de un solo uso, el poliestireno expandido y se incentiva a la creación de políticas para la disminución de estos materiales’.



El objetivo de este, es que bolsas, botellas y cubiertos y otros elementos plásticos no sean utilizados en las entidades estatales, fomentando así la adquisición de elementos biodegradables.



Otra de las iniciativas presentadas tiene como principal foco estimular el reciclaje de los envases plásticos anteriormente mencionados. A través de la creación de un Sistema de Devolución y Retorno de Envases (SDR) se pretende devolver al consumidor el 10% del producto comprado. Es decir, quienes entreguen envases separados en los puntos de recolección establecidos por productores recibirán a cambio en dinero efectivo o, mediante un bono canjeable en el establecimiento o el Sistema de Transporte Público de cada ciudad, el 10% de tal valor.



Radicado el 24 de julio pasado, el último proyecto de esta línea se centra en la prohibición de los plásticos de un solo uso en las áreas protegidas, turísticas y zonas de reserva natural como páramos, ríos y bosques, con el fin de evitar la contaminación en estos ecosistemas.



Entre las razones expuestas por los senadores del Partido Colombia Justa Libre se dice que este tipo de contaminantes tardan entre 150 y 1.000 años en descomponerse.



PLÁTICOS DE UN SOLO USO EN LA COYUNTURA



El tema de los plásticos de un solo uso no es exclusivo de actividades relacionadas con comida. De hecho, otros sectores como el de la medicina también emplean elementos plásticos, que dada la naturaleza de la actividad, solo pueden ser usados una vez.



En este sentido, por la actual emergencia del coronavirus, Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, asegura que en la actualidad ha aumentado sustancialmente la demanda de elementos de protección fabricados con plástico como tapabocas, guantes, ropa quirúrgica, entre otros.



“Por otro lado, se ha mantenido estable el crecimiento de los empaques y bolsas de mercado. Mientras que ha caído la demanda por platos, cubiertos, vasos y pitillos, debido a que un porcentaje importante de estos se distribuyen en plazoletas de comida, tiendas, cafeterías y restaurantes”, asegura el dirigente gremial.



Respecto al punto de la medicina, Tatiana Céspedes, vocera del área de campañas de Greenpeace, resalta que “entendemos la necesidad de detener la propagación por la covid-19 y el importante papel que juegan las máscaras y los guantes, pero deben usarse únicamente por expertos médicos y las personas que están en primera línea”. Además, apunta que se debería intentar que, en el caso de los tapabocas, por ejemplo, las personas usaran en su mayoría artículos reutilizables.



Según los datos de esta entidad, la cultura del reciclaje aún es muy baja en el país, pues un colombiano en promedio general consume 24 kilos de plástico al año, de los cuales la mitad son de un solo uso. Y de los 12 millones de toneladas de residuos sólidos del país, se recicla únicamente el 17%.



FRENTE A LAS INICIATIVAS



La entidad gremial de plásticos en el país resalta que solo en ese material se consumen 1,4 millones de toneladas al año, de los cuales se está reciclando entre un 20% y un 25%. “Esto significa que por año, entre 300.000 y 350.000 toneladas de plásticos, en vez de terminar en los rellenos sanitarios, se están convirtiendo en oportunidades de ingresos y empleo”,dijo Mitchell. No obstante, Acoplásticos tiene como meta duplicar o triplicar esa cifra en los próximos años.



Es por esto que frente a las iniciativas presentadas recientemente ante el Congreso, Mitchell asegura que “se nota una gran diversidad de propuestas, lo cual resulta positivo. Hace unos años, las propuestas se concentraban esencialmente en prohibir un listado de productos plásticos y actualmente, entran en discusión otro tipo de soluciones”.



Por su parte, la representante de Greenpeace anota que salvo casos puntuales como el de los gobiernos de San Andrés, Boyacá y algunos parques naturales, la regulación de los plásticos de un solo uso ha sido muy débil en Colombia.