'Somos un complemento premium para los grandes del streaming'

El mercado del streaming en Colombia no deja de moverse, y aunque hace unos meses era Disney el jugador que lanzaba su servicio en el país, no es el único: Starz, plataforma de la compañía Lionsgate, también anunció la llegada de su aplicación directa al consumidor.



No obstante, deja claro que con este aterrizaje no busca competir con los grandes actores, sino asociarse con ellos.

Así lo afirma Superna Kalle, vicepresidente de Starz, quien asegura que en realidad no hay una ‘guerra de pantallas’ entre los grandes competidores, y que los focos en Colombia estarán centrados en incrementar el conocimiento de su marca, así como impulsar la creación de contenidos originales en Latinoamérica.



¿Cuáles son los planes de Starzplay en Colombia?



En lo que somos expertos es en llevar contenido exclusivo a los hogares: lo mejor de SVOD global. Nuestro público objetivo son los adultos y nos enfocamos especialmente en programas para aquellos que aman el drama vanguardista, a menudo apoyándonos en temas de sexo, suspenso, crimen y drogas. Lo hacemos muy bien y lo traemos de todo el mundo.



Es por esto que nuestros planes para 2021 en Colombia serán aumentar el conocimiento de nuestra marca e incrementar el contenido local que proviene de América Latina, lo cual es realmente importante para nuestra evolución.



Planeamos asegurarnos de continuar expandiéndonos dentro del mercado y estar dondequiera que estén los consumidores.



¿Por qué Starzplay decidió tener la aplicación directamente para los consumidores en lugar de a través de Apple TV?



Lanzamos nuestra aplicación internacional por primera vez el año pasado y hemos adquirido datos de primera mano, que hemos utilizado a nuestro favor en términos de crear una experiencia de visualización personalizada en el mercado.



El lanzamiento con Apple en Colombia fue una gran oportunidad para expandir nuestra presencia, pero realmente nuestra estrategia siempre ha sido estar donde sea que esté el consumidor y nuestro crecimiento continuo lo reflejará.



¿Cómo ve el mercado local en términos de competencia?



Es un mercado de transmisión competitivo, pero nuestra estrategia en muchos casos es asociarnos con los servicios más grandes, en lugar de competir con ellos.



La oferta de servicios globales más grande tiene una base muy amplia: ofrece algo para todos los miembros de la familia, mientras que nosotros ofrecemos contenido exclusivo para adultos. Traemos a los espectadores series exclusivas aclamadas a nivel mundial que sabemos que tienen mucho que ofrecer, tanto en términos de calidad, valor de producción, reparto y naturaleza épica de estas, que realmente están destinadas a adultos.



Nuestro precio de $15.900 nos coloca para que no seamos tan caros como los servicios más amplios. Se puede decir que somos un complemento premium a los servicios que los espectadores ya tienen en sus hogares, pues creemos que nuestro contenido exclusivo, precio y amplitud es una oferta atractiva para el consumidor.



¿Qué programas están disponible en Starzplay? ¿Cuál de este contenido es original?



Como se mencionaba previamente, Starzplay se especializa en ofrecer lo mejor en el segmento de drama premium.



Algunos de los aspectos más destacados de nuestra serie Starz Original incluyen The Power Franchise, The Spanish Princess, Vida, Seduced: Inside the NXIVM Cult y los programas que hemos traído exclusivamente a nuestra plataforma incluye títulos como The Act, Gangs of London, The Great, Normal People y El Nombre de la Rosa.



¿Qué opina del panorama de la ‘guerra de pantallas’?



Para nosotros, muchos de los streamers más grandes son, de hecho, nuestros socios, y no nuestros competidores. Al final del día, la mayoría de las personas tienen 3-5 de estos servicios en su hogar y estamos felices de ser partners de algunos de los jugadores más representativos del mercado como Amazon o Apple, porque nos permite escalar.



En general, no creo que las plataformas más grandes están en guerra. No es nuestro objetivo competir para ser un servicio amplio en el hogar, sino vivir por encima de ellos.



¿Cómo le fue en 2020 y cuáles son sus metas para 2021 en términos de inversión y despliegue de la nueva aplicación en Colombia?



En 2021 invertiremos mucho en incrementar el conocimiento de nuestra marca y también en aumentar la producción de contenidos que se hacen en América Latina, ese será el foco.



Como comentaba previamente, en general no creo que las plataformas más grandes estén desarrollando una guerra entre ellas y que los hogares tengan a todas en su plan mensual. Es por esto que realmente no es nuestro objetivo competir con ninguno de los otros jugadores del mercado, sino ser un complemento y una nueva opción para los consumidores.