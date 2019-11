Su propósito de vida: trabajar por la niñez

A sus 25 años, Ana María Corrales Aguirre, recién egresada del programa de Administración de Empresas de la Universidad de Los Andes, ya tiene camino recorrido a nivel profesional que la perfilan, sin duda, a ser una líder del sector privado.

Además de ser fundadora del emprendimiento social ‘Fundación Anne_Marie’; vicepresidenta del círculo de participación Uniandes ‘Women In Business’, y cofundadora y copresidenta de ‘Mujeres Liderando América Latina’, también representó a Colombia y Latinoamérica en ‘The Harvard Project for Asian and International Relations’.



(Portafolio, 25 años premiando a los mejores).



“Mi propósito de vida es trabajar por la niñez del país, y la educación es el mejor camino y método para lograrlo”, aseguró Ana María, quien en marzo del próximo año recibe otro título universitario: Gobierno y Asuntos Públicos.



Para ella, estudiar no fue nada fácil, ya que vive en una vereda donde no es sencillo acceder a la educación. Sin embargo, su convicción y perseverancia la llevaron a las aulas de una de los mejores centros de educación superior de Latinoamérica, la Universidad de Los Andes, donde gracias a una beca completa logró superar dos programas.



Actualmente, mantiene su beca gracias al buen promedio, más si se tiene en cuenta lo complejo de cursar dos programas de forma simultánea, y al mismo tiempo laborar para la universidad.