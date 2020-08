Tres localidades entran al tercer turno de cuarentenas en Bogotá

A partir de este viernes 31 de julio, tres localidades más se suman a la cuarentena sectorizada en Bogotá para completar así el tercer turno de esta medida impulsada por la Administración Distrital. Se trata de Suba, Engativá y Barrios Unidos, el último grupo que tendrá que cumplir esta medida hasta el próximo 14 de agosto.



(Gobierno no autorizó la cuarentena total para Bogotá).

Durante estos catorce días las personas que residan en estas localidades tendrán que permanecer en sus casas y solo podrán salir en cinco excepciones: abastecimiento de productos de primera necesidad, si trabaja en el área de la salud, si es cuidador de personas vulnerables (adultos mayores, menores de edad y personas con discapacidad), por razones de seguridad o por motivos de fuerza mayor debidamente acreditados.



(¿Cuarentena total o localizada para Bogotá? ¿Qué dice Duque?).



Cabe recordar que aún hay otro grupo de localidades en cuarentena. Bosa, Antonio Nariño, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón terminan el aislamiento el próximo 6 de agosto, esto quiere decir que durante siete días habrá ocho localidades con esta restricción al tiempo.



Tenga en cuenta que además de esta medida el Distrito decretó aislamiento obligatorio para las personas que tengan diabetes, hipertensión u obesidad. Esta norma no depende de su lugar de residencia, todas las personas que vivan en Bogotá y tengan alguna de estas enfermedades la tienen que cumplir.



Además el 'pico y cédula' sigue vigente, recuerde que aplica así: personas con cédula terminada en número par no podrán ingresar a establecimientos comerciales las fechas pares y personas con cédula terminada en número impar no podrán hacerlo las fechas impares.