Subasta para llevar internet a 20 millones de colombianos

Colombia tiene a la mitad de su población sin acceso a internet de Banda Ancha móvil, la calidad de vida y opciones que tienen los otros 20 millones de ciudadanos parece lejana en muchas poblaciones rurales.



(Lea: El espectro vuelve a subasta)



El país se ha conectado con el mundo, pero lo ha hecho de forma lenta, el promedio nacional de suscripciones a banda ancha móvil por cada 100 habitantes es de 48,8 según Unión Internacional de Telecomunicaciones y eso está por debajo del promedio de América (62,3), incluso detrás de países como Costa Rica, Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, entre otros.



(Lea: El proceso de la subasta de espectro está de nuevo en vilo)

Hace seis años, desde el 2013, el país no tiene una subasta para uso del espectro y hoy por primera vez lo hará en la banda de 700 MHz, para así darle alivio y saldar una vieja deuda con la conectividad, con los ciudadanos y los operadores.



La importancia de esta banda, radica en que permite alcanzar una cobertura muy extensa, con una mayor calidad técnica.



El paso que se dará hoy será el primero del proyecto de conectividad móvil más ambicioso del país, uno que se viene cocinando desde abril y que ha encontrado barreras, contratiempos y conflictos en el medio.



El espectro radioeléctrico es el insumo indispensable para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones móviles, a mayor entrega de espectro, mayor cobertura y calidad pueden ofrecer las redes de telecomunicaciones en el país.



Por tanto, su asignación a la industria se convierte en el real detonante de la masificación del internet, incluso fomenta mayor competencia entre los operadores y también mejores ofertas de servicios a menores costos.



A menor cantidad de banda mayor valor tiene para su uso y operación. Al cierre de 2018, Colombia estaba rezagada en materia de asignación de espectro, por detrás de Chile, Argentina, Perú y México.



Por eso en esta subasta el Gobierno Nacional ha establecido reglas de asignación que incluyan “obligaciones de cubrimiento” y los operadores deberán hacer un despliegue efectivo de cobertura en zonas que no tienen el servicio.



Esas zonas, 5.766 localidades elegibles han sido priorizadas en 12 departamentos del país: Chocó, La Guajira, Guainía, Vaupés, Vichada, Cauca, Guaviare, Caquetá, Sucre, Córdoba, Putumayo y Amazonas y para ser elegidos, se tuvo en cuenta el nivel de pobreza, el conflicto armado, la inequidad a población étnica, el índice de penetración a internet y la densidad de radiobases, así que la tarea por parte de los operado no está solo en dar dinero por el uso. Allí también 10,4 millones de colombianos podrán pasar de conectarse en 2 y 3G al 4G.



REGLAS CLARAS



En 2013, cuándo el ministerio TIC, se puso en la tarea de dar cobertura 4G a las cabeceras municipales, la banda más baja y que prometía ser el gran premio era la de 900 MHz.



Cuatro años después, el MinTIC anunció que en 2018 iniciaría el proceso en 700 MHz, pero en esa oportunidad los operadores pidieron aplazamiento porque el Gobierno debía tomar las medidas necesarias para reactivar la industria con flexibilización para acceso a terminales 4G, regulador convergente, revisión de contraprestaciones, ampliación del plazo de uso, pero ninguna fue concretada.



Solo hasta este año y con un marco normativo que tiene esas y más condiciones los operadores se animaron a participar.



“Con la Ley de Modernización del Sector TIC (Ley 1978 de 2019) se creó un entorno muy favorable para la llegada de nuevos inversionistas al país y lo más importante es que permite que esta asignación priorice el bienestar social y no el ingreso financiero. Así la subasta se convierte en el proyecto de conectividad móvil más ambicioso del país”, resaltó la ministra TIC, Sylvia Constaín.



El camino que inició en abril tiene como protagonistas a Claro, Movistar, Tigo y Partners, la novedad, pues con la llegada de su operador Wom, entraría como novena empresa de comunicaciones del país y que con su participación se garantiza que el ministerio subaste por lo menos tres bloques de 20 MHz y uno de 10 MHz en la subasta de 700 MHz; que son la joya de la corona.



El minTIC tomó la decisión en noviembre de no subastar todo el espectro disponible, primero porque en un proceso inicial, solo Claro mostró su interés de participar en la puja y con un solo interesado no se podía realizar y porque dio a conocer los precios mínimos y de reserva para que los otros operadores hicieran parte del proceso.



Es también en la banda de 700 MHz quela brecha entre competidores es de 25 años y la puja entre interesados puede llegar a cambiar el panorama de competencia en el país, Claro y Movistar ya cuenta con 25 MHz en esa banda, pero no por subasta y de acuerdo con el Decreto 2194 de 2017 el tope de espectro está en 45MHz, así que solo podrían obtener 20 más, pero Tigo y obviamente Wom, no cuentan con nada de este espectro y allí estaría la gran disputa, en 700 MHz por los bloques de 20 MHz iniciarán la puja en $949.257 millones y el de 10 MHz esta en $474.628 millones, siendo los más altos.



En 1.900 MHz el bloque de 5 MHz tendrá un valor inicial de $228.350 millones y por el lado de la banda de 12.500 MHz, cada bloque de 10 MHz tendrá un precio base de $160.545 millones.