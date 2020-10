Suben a 465 los proyectos del plan de reactivación económica

El pasado 20 de julio, en la instalación del Congreso, el presidente Iván Duque anunció el ‘Compromiso por Colombia’, un plan para la reactivación económica que incluía una inversión, mayoritariamente privada, por $109,4 billones y que buscaba crear 1 millón de empleos.



(Lea: Ventas de vivienda aceleran el ritmo de la reactivación)



Pero, en una entrevista reciente con EL TIEMPO, Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo, dijo que ese programa subiría a $153 billones y generaría 2 millones de puestos de trabajo directos e indirectos a través de un total de 465 proyectos.



(Lea: Decanos de economía explican sus recetas para enfrentar la crisis)

Este diario pudo conocer en dónde estarían concentrados esos empleos adicionales y cómo quedaría compuesto ese plan de reactivación actualizado, que incluye un nuevo impulso al sector salud. Esa hoja de ruta para la recuperación está enfocada en cinco compromisos: empleo, crecimiento limpio, por los más vulnerables, campo y paz con legalidad y salud.



(Lea: La reactivación económica de Latinoamérica: entre necesidad y el miedo)



Según información del Ministerio de Trabajo, para el caso del compromiso por el empleo, hay 14 programas con 221 proyectos que tienen una inversión de $112 billones y que crearían 1,2 millones de puestos de trabajo.



Cabe recordar que para ese eje del plan, el Gobierno incluyó el proyecto de Ley de Emprendimiento, que ya está radicado ante el Congreso y comenzará su discusión desde la otra semana. Y también la aceleración de algunos planes de infraestructura de iniciativa privada y público privada como puertos, aeropuertos, plantas de tratamiento de agua y autopistas de cuarta y quinta generación, entre otros.



Asimismo, la administración Duque aseguró que entregará 28 proyectos que generarían más de 40.000 empleos en el país.



A eso se le suman también 17 iniciativas de transformación digital, que incluyen el proyecto de ley para regular el trabajo remoto, la digitalización de algunos servicios del Estado, ciberseguridad, comercio electrónico, telemedicina e inclusión financiera, entre otros.



En cuanto al crecimiento limpio, se tienen planteados cinco programas que tendrán 32 proyectos y que crearán 105.140 empleos por un valor de $19 billones. De ese plan, se conocen 27 proyectos de transición energética, que costarán $16 billones y generarán 55.000 puestos de trabajo.



De igual forma, en esa hoja de ruta se incluyen iniciativas como el proyecto del Canal del Dique, y la aceleración de la navegabilidad del río Magdalena, los cambios legislativos para promover la minería legal, y trabajo para la explotación sostenible.



En cuanto a las iniciativas para las personas más vulnerables, el renovado plan incluye tres programas con 125 proyectos, que crearían 298.885 empleos por una inversión de $17 billones. Y si se revisan los anuncios que hizo el Gobierno previamente al respecto, cabe apuntar que allí está incluido el programa de Ingreso Solidario, que irá hasta el otro año; los subsidios de vivienda VIS y no VIS que impulsarán 236.000 puestos de trabajo y tiene vigencias futuras por $3,5 billones; y el programa de educación gratuita superior para jóvenes sin recursos, llamado Generación E.



Para el programa de paz y campo con legalidad, también hubo unas modificaciones, pues este tendrá tres programas con 82 proyectos, que crearán 104.384 empleos por $4 billones, según información del Ministerio de Trabajo. Este incluye la iniciativa de la agricultura por contrato, la implementación del catastro multipropósito y unos alivios para los pequeños y medianos productores del campo.



A eso se le agregan unas inversiones en los municipios del Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que como lo anunció el presidente Iván Duque recientemente, se les asignarán $5 billones para 170 municipios.



El quinto componente, y en el que el Gobierno no ha profundizado en intervenciones anteriores, es el del sector salud. De acuerdo con el plan actualizado, se prevén cinco proyectos por 635.000 millones y que, según un documento del DNP de agosto, buscarían hacer reformas estructurales a ese sector en esta legislatura.



LO QUE SE VIENE



Si bien todavía no hay mayor información de los nuevos proyectos que está planeando el Gobierno con su plan de reactivación actualizado, los expertos llaman la atención sobre la necesidad de tener en cuenta medidas adicionales para impulsar el empleo, sobre todo para grupos poblacionales más afectados.



Para Carlos Sepúlveda, decano de la Universidad del Rosario, si bien es importante que se piense en darle un empujón a la infraestructura, por ser un impulsor clave en la reactivación, es necesario que se piense que la “pérdida de empleos ha sido desproporcionadamente perjudicial para las mujeres. Hay que apuntarle a recuperar trabajo en sectores en los que ellas estaban concentradas, como el comercio, el turismo, los restaurantes y los hoteles”.



De igual manera, Jorge Enrique Espitia, investigador del centro de pensamiento fiscal de la U. Nacional, plantea que, teniendo en cuenta el impacto en las mipymes, es necesario profundizar los apoyos para estas firmas. “Si se quiere reactivar la economía, hay que pensar también en una renta básica para los hogares pobres, vulnerables y de la clase media, que vieron menguados sus ingresos y sus precarios ahorros”, concluyó.



marola@eltiempo.com