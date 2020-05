¿Qué empresas pueden acceder a medidas para protección del empleo?

Este miércoles, el Gobierno Nacional declaró la ampliación de la emergencia económica con el fin de seguir mitigando los efectos de la pandemia.



(Anuncian subsidios del 40% para los salarios mínimos).

Uno de los anuncios hechos en el marco de la emergencia es que se subsidiará el equivalente al 40% de un salario mínimo de la nómina de estas, siempre y cuando, hayan tenido una reducción del 20% en su facturación, en aras de proteger el empleo y el flujo de caja de las empresas.



De igual forma, se aplaza para diciembre el pago del impuesto de renta que está

próximo a causarse.



('Las empresas deben tener propósitos para con la sociedad').



Estas son las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la medida. Vea cómo funciona y qué empresas pueden acceder.



¿Qué tipo de empresas pueden aplicar a este beneficio?



Cualquier empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, que haya tenido una reducción del 20% en su facturación o ventas, frente al mes de abril de 2019. Para las empresas que se crearon con posterioridad a abril del año pasado, se comparará con los ingresos de enero y febrero cuando el COVID-19 no estaba en el país.



La certificación tiene que venir del contador o revisor fiscal que valide que efectivamente hubo una reducción del 20% en la facturación



¿Qué tiene que hacer una empresa para aplicar al subsidio?



La empresa debe tener bancarizada su nómina, para hacer más expedito el trámite. Si los empleados reciben su nómina a través del sistema financiero, por ese mismo medio llegará el monto.



Es necesario aclarar que el sistema financiero no recibirá un porcentaje por su papel de intermediario para esta medida.



Para aquellas empresas que no tienen bancarizada su nómina, se debe certificar que ha pagado la seguridad social a través de la planilla PILA



¿Cuál es el costo de la medida y de dónde saldrán los recursos?



El subsidio tendrá un costo aproximado de $2 billones mensuales, es decir, cerca de $6 billones para los tres meses que regirá la medida. Los recursos vienen de los esfuerzos del Gobierno de conseguir recursos a través de la inversión forzosa de las entidades bancarias en títulos de deuda del Gobierno y de recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias.



¿Cuánto es el monto del subsidio?



El monto es de $350 mil mensuales por empleado.



¿Cuándo empezará a regir la medida?



Se está trabajando para que la medida sea efectiva a partir de la primera quincena de mayo.



¿Cuántos empleados se verán beneficiados?



Se calcula que 6 millones de empleados se beneficien con esta medida.



¿Cómo se asegurará el Gobierno que el subsidio esté siendo utilizado para pagar nómina?



En el segundo giro se confirmará a través del sistema PILA que efectivamente los recursos se utilizaron para pagar nómina.



Adicionalmente, se puede verificar posterior a esta situación si se hizo el pago al empleado.



Quienes no dirijan los recursos al pago de la nómina estarán cometiendo el delito ‘fraude a subvención’, tipificado en el código penal.



¿En qué consiste el aplazamiento del impuesto de renta?



Básicamente el impuesto de renta está próximo a causarse. Para dar flujo de caja a las empresas, esta obligación se aplazará para diciembre, cuando esperamos que esta situación esté mejor.