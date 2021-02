Subsidios de vivienda del Gobierno ya beneficiaron a 50.000 familias

El Ministro de vivienda, Jonathan Malagón, anunció que 50 mil familias han hecho realidad el sueño de ser propietarias en medio de la pandemia del Covid-19, gracias a los 200 mil subsidios anunciados por el Presidente de la República en mayo de 2020, como parte del plan de reactivación económica, Compromiso por Colombia.



(Lea: FNA baja sus tasas de interés para créditos de vivienda)

“De los 50 mil subsidios entregados desde mayo de 2020 hasta la fecha, 40 mil han sido para la compra de vivienda de interés social. El beneficiario número 40 mil del Compromiso por Colombia es José Esteban Zapata, un operador técnico de seguridad de 29 años, que ya cuenta con un techo propio para él y su familia en Dosquebradas, Risaralda”, afirmó Jonathan Malagón, ministro de Vivienda.



(Lea: ‘Obras de Lagos de Torca inician en el segundo semestre’)



“Tenía en mente la vivienda propia como un proyecto de vida. El primer paso fue buscar el inmueble con una constructora reconocida, y así dejar de pagar alquiler, pues vivía en arriendo. Me informé sobre el subsidio de Mi Casa Ya, lo que me motivó, aún más, a cumplir el sueño de ser propietario. De la urbanización me gustó que al estar en un conjunto cerrado me ofrece seguridad y son apartamentos cómodos y acogedores, pero sobre todo con espacios como la piscina para mis hijos", afirmó José Zapata, beneficiario del subsidio de vivienda VIS.



Otras 10 mil familias han recibido beneficios para compra de vivienda No VIS en todo el país. María Cristina Mosquera, última beneficiaria de estas ayudas, es secretaria de gerencia de una constructora en la ciudad de Bogotá y el mejor ejemplo de que nunca es tarde para hacer los sueños realidad.



“Me enteré del subsidio No VIS a través del programa del Presidente y adelanté todos los trámites para acceder a este beneficio. Esta ayuda es muy significativa porque puedo brindarle a mi familia no solo un techo propio, sino un patrimonio para su futuro” afirmó Cristina Mosquera, beneficiaria de subsidio No VIS.



Para el Ministro, “estas 50 mil ayudas para compra de vivienda no solo representan la materialización de sueños, metas y anhelos de las familias colombianas; sino la creación de nuevos empleos y oportunidades para otros miles de ciudadanos cuyo sustento económico depende de la construcción. De esta manera avanzamos en nuestro compromiso de hacer de Colombia un país de propietarios con mayor equidad para todos”.



Aún quedan disponibles 150 mil subsidios para que los hogares interesados en comprar vivienda hagan su sueño realidad. De estos, 60 mil estarán disponibles para compra de vivienda de interés social VIS y 90 mil para compra de vivienda No VIS de hasta $454 millones. Estas ayudas estarán disponibles hasta finales del año 2022 o hasta agotar los beneficios.