Bancolombia suspenderá servicios temporalmente el fin de semana

Bancolombia anunció a sus clientes a través de redes sociales que la entidad no prestará servicio este fin de semana en canales digitales. Según indicó la entidad, la interrupción obedece a un un mantenimiento que realizará en su plataforma desde este sábado 9 a las 11:00 p.m. hasta el domingo 10 de octubre a las 2:00 a.m.



Así las cosas, se espera que no haya mayor interrupción y complicaciones para los clientes de la entidad.

"Durante este tiempo podrás realizar retiros en cajeros automáticos y pagar con nuestras tarjetas débito y crédito", explicó la entidad, a tiempo que ofreció disculpas por la interrupción en el servicio digital.

